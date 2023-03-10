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    • Televizyon
    • 10.03.2023 18:59
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    • 10.03.2023 19:00
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    Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi: “Kimsenin canının yanmasına gerek yok!”

    Başrollerinde Berk Oktay ile Seray Kaya’nın yer aldığı, ATV’nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı’nın merakla beklenen 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. “Kimsenin canının yanmasına gerek yok!” sözlerine damga vuran fragman yürekleri ağza getirdi. İşte Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Kimsenin canının yanmasına gerek yok!”

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı'nın merakla beklenen 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragman yeni bölüm öncesi yürekleri ağza getirdi.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Elif, Feraye'nin annesinin ölümünden sorumlu olduğu videoyu görmüştür. Feraye, Elif'i, Güneş'le tehdit eder ve Fırat'a bir şey söylememesini tembihler.

    Elif, Fırat'a güvenir ve Feraye'nin yaptıklarını anlatır. Feraye tüm aileyi kıskıvrak yakaladığını sanırken Fırat ve Elif birlikte Feraye'yi oyalayıp onu hapse gönderecek görüntülerin peşine düşerler. Güneş ve Dila ise Feraye'nin emriyle evde hapistir.

    Ama korumaları kandırıp dışarı çıkmanın yolunu bulurlar. Güneş, Dila'yı atlatıp Elif'e ulaşmayı başarır. Elif tam Güneş'i götüreceği sırada Feraye karşılarına dikilir.

        Elif'in de kendisine ihanet ettiğini, Fırat'la birlik olduğunu anlar ve onları kaçırır. Feraye artık daha fazlasını istiyordur. Fırat'ın da hisseleri onun olacaktır.

        Yoksa bedelini Elif ve Güneş ödeyecektir. Fırat onlara dokunmaması karşılığında hisseleri vermeye hazırken Ümran, Feraye'nin onları nerede tuttuğunu öğrenir. Feraye artık sona gelmiştir. Ümran'ı bir defa değil, her gün bin defa öldürmek için silahını Fırat'a doğrultur.

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
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        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi: “Kimsenin canının yanmasına gerek yok!”
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