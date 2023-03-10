Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi: “Kimsenin canının yanmasına gerek yok!”

Yoksa bedelini Elif ve Güneş ödeyecektir. Fırat onlara dokunmaması karşılığında hisseleri vermeye hazırken Ümran, Feraye'nin onları nerede tuttuğunu öğrenir. Feraye artık sona gelmiştir. Ümran'ı bir defa değil, her gün bin defa öldürmek için silahını Fırat'a doğrultur.