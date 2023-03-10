Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi: “Kimsenin canının yanmasına gerek yok!”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı'nın merakla beklenen 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragman yeni bölüm öncesi yürekleri ağza getirdi.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Elif, Feraye'nin annesinin ölümünden sorumlu olduğu videoyu görmüştür. Feraye, Elif'i, Güneş'le tehdit eder ve Fırat'a bir şey söylememesini tembihler.
Elif, Fırat'a güvenir ve Feraye'nin yaptıklarını anlatır. Feraye tüm aileyi kıskıvrak yakaladığını sanırken Fırat ve Elif birlikte Feraye'yi oyalayıp onu hapse gönderecek görüntülerin peşine düşerler. Güneş ve Dila ise Feraye'nin emriyle evde hapistir.
Ama korumaları kandırıp dışarı çıkmanın yolunu bulurlar. Güneş, Dila'yı atlatıp Elif'e ulaşmayı başarır. Elif tam Güneş'i götüreceği sırada Feraye karşılarına dikilir.