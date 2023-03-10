Ateş Kuşları’nda duygusal yakınlaşması! Gülayşe, Barbaros’a aşkı sordu

Barbaros, "Mesela her an onu düşünürsün. Onu görünce böyle tren görmüş gibi kalırsın. Sonra o hep iyi olsun istersin, hep gülsün istersin. Acıkmasın, üşümesin, üzülmesin..." şeklinde aşkı anlatırken Gülayşe, Barbaros'a daha önceden biriyle yemeğe çıkıp çıkmadığını sordu.