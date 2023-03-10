Ateş Kuşları’nda duygusal yakınlaşması! Gülayşe, Barbaros’a aşkı sordu

Ateş Kuşları'nın 7. bölümünde; Zümrüt'ün Çatal tehdidi ile iyice köşeye sıkışan ve Zümrüt'ün evlilik teklifini kabul etmek zorunda kalan Gülayşe, kendisini sokağa attı. Kendisini Barbaros'un ona yakın olmak için yerleştiği mekanın önünde bulan Gülayşe'nin karşısına Barbaros çıktı.
Barbaros, Gülayşe'nin gece yarısı sokakta neden tek başına dolandığını öğrenmek için onu sorguya çekerken Gülayşe, canı sıkkın olduğu için dışarı çıktığını söyledi.
Barbaros, can sıkıntısının sebebinin alnındaki yara olup olmadığını Gülayşe'ye sorarken "Yaramdan konuşmasak? Başka şeylerden konuşsak?" diyerek bu soruyu geçiştiren Gülayşe, konuyu değiştirerek Barbaros'un babasından bahsedince canı sıkılan Barbaros "Babadan konuşmasak? Başka şeylerden konuşsak?" şeklinde cevap verirken Gülayşe, Barbaros'un yarasını deşmek istemedi ve pat diye konuyu "Hiç âşık oldun mu?" diye sorarak değiştirdi.