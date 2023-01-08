Yalı Çapkını yeni bölümüyle 6 Ocak 2023 tarihinde Star TV'de yayınlandı. Her hafta ilgi ile izlenen dizinin son bölümünde Seyran ve Ferit arasındaki buzlar erişimişti. Yeni bölümde neler olacak merakla bekleyenler bir yandan da 16. bölüm izleme linki araştırılıyor. İşte Yalı Çapkını 16. bölüm İZLE STAR TV Youtube! Yalı Çapkını son bölüm FULL HD reklamsız kesintisiz İZLE!
YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜMÜ CANLI İZLE
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 16. yeni bölümüyle 6 Ocak 2023 saat 20:00'da Star'da yayınlandı. Aşağıdaki linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırarak son bölümlerini izleyebilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Seyran ve Ferit arasındaki buzlar erir. Ancak 16. bölümde Ferit yine eski Ferit'tir. Hem Pelin'i arar, hem Sultan ile görüşür, hem Seyran'ın peşini bırakmaz.