Ben Bu Cihana Sığmazam 16. bölüm fragmanı yayınlandı: “Beni yenemezsin!”

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "Beni yenemezsin!" sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır. Cezayir sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir.