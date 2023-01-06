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    • 06.01.2023 22:29
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    • 06.01.2023 22:29
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 16. bölüm fragmanı yayınlandı: “Beni yenemezsin!”

    Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına “Beni yenemezsin!” sözleri damga vurdu. İşte heyecanı doruklara çıkaran Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 16. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Beni yenemezsin!”

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "Beni yenemezsin!" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır. Cezayir sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir.

    Saldırının sonucunda Tatavlalı, Cezayir'e şaşırtıcı bir teklif yapar. Cezayir, Tatavlalı'dan intikam almaya çalışırken Tatavlalı da Cezayir'in hayatına sızmaya çalışır ve savunmasız bir anında Cezayir'i sevdikleriyle zorlu bir sınava tabi tutar.

    Bombalı saldırı sırasında Firuze ve Cezayir arasındaki gerilim yerini şefkate bırakır. Leyla, Cezayir ve Firuze arasındaki bu anı görmek zorunda kalır ve içine ateş düşer.

        Gülendam'ın Firuze'yle ilgili ettiği şaibeli söylemler Leyla'yı Firuze hakkında bilgi edinmek için harekete geçirir.

        Gülendam yemeğe davet ettiği sürpriz misafiriyle herkesi şaşırtır. Cezayir bu sürpriz misafirle karşılaşınca ortam gerilir.

        Firuze mesleğine geri dönmenin sevincini yaşarken geçmişi onu rahat bırakmaz; bir anda ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.
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