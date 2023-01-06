Yalı Çapkını'nın Seyran'ı bölüm başına bakın ne kadar alıyormuş! Afra Saraçoğlu'nun kazancını duyan şaşkına döndü: "Seyran olmanın bedeli..."

2018 yılından bu yana meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu'nun rol aldığı dizideki arkadaşı Mert Ramazan Demir ile günlük hayatındaki samimi halleri magazin gündeminde 'ihanet mi var?' sorusunu da beraberinde getirmişti. Hatta bu yakınlık Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'yı da rahatsız etmiş ve iddiaya göre taraflar arasında gerginlik yaşanmıştı.