Yalı Çapkını'nın Seyran'ı bölüm başına bakın ne kadar alıyormuş! Afra Saraçoğlu'nun kazancını duyan şaşkına döndü: "Seyran olmanın bedeli..."
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı bölüm başına bakın ne kadar alıyormuş! Afra Saraçoğlu'nun kazancını duyan şaşkına döndü, "Seyran olmanın bedeli..." yorumları havada uçuştu. Ünlülerin kazançları dudak uçuklatıyor! Mert Ramazan Demir ile Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu da o isimlerden biri... İşte Neslihan Atagül, Demet Özdemir, Engin Akyürek, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya gibi isimlerin de yer aldığı o liste ve Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'ndan aldığı para...
"SEYRAN OLMANIN BEDELİ..."
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı bölüm başına bakın ne kadar alıyormuş! Afra Saraçoğlu'nun kazancını duyan şaşkına döndü...
Mert Ramazan Demir ile Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu, son dönemin en çok konuştuğu isimleri arasında yer alıyor.
2018 yılından bu yana meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu'nun rol aldığı dizideki arkadaşı Mert Ramazan Demir ile günlük hayatındaki samimi halleri magazin gündeminde 'ihanet mi var?' sorusunu da beraberinde getirmişti. Hatta bu yakınlık Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'yı da rahatsız etmiş ve iddiaya göre taraflar arasında gerginlik yaşanmıştı.
Ardından Mert Yazıcıoğlu'nun da rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddiası herkesi şaşkına çevirdi. Konuyla ilgili Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ve Hafsanur Sancaktutan'dan peş peşe açıklamalar geldi.
Tüm bunlar yaşandıktan sonra asıl bomba üç isimden peş peşe geldi. Yeni yıla saatler kala önce Afra Saraçoğlu bu açıklamayı paylaştı.