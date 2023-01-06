Yalı Çapkını'nda ortaya çıkmıştı... 44 yaşındaki Mine Tugay'ın eski halinden eser kalmadı görenler 'arı mı sokmuş' dedi açıklama gecikmedi
Yalı Çapkını'nda ortaya çıkmıştı... 44 yaşındaki Mine Tugay'ın eski halinden eser kalmadı. Ünlü oyuncu Mine Tugay'ın son halini görenler 'arı mı sokmuş' dedi, açıklama gecikmedi. Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan Mine Tugay'ın yüzündeki değişim dikkat çekti. Estetik yaptırdığı iddia edilen Tugay'ın son hali sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı "Yazık olmuş" yorumu yaptı. Mine Tugay Instagram'dan eleştirilere cevap verdi.
06.01.2023 16:57 - Son Güncelleme: 06.01.2023 17:37
Yalı Çapkını'nda ortaya çıkmıştı... 44 yaşındaki Mine Tugay'ın eski halinden eser kalmadı görenler 'arı mı sokmuş' dedi. Mine Tugay'dan yüzüyle ilgili açıklama gecikmedi.
Gülbeyaz, Medcezir, Behzat Ç. ve daha birçok dizi ve filmde yer alan başarılı oyuncu Mine Tugay, son olarak Yalı Çapkını dizisinin fragmanında görüldü.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettirmeyi başaran Mine Tugay değişimiyle dikkat çekti.
MİNE TUGAY'IN YÜZÜNE NE OLDU?
Yüzüne ışık dolgusu ve gerdirme işlemi yaptırdığı ileri sürülen Mine Tugay'ın son hali hiç beğenilmedi.
Hayranları Mine Tugay'ın bu görüntüsüne, "Arı mı sokmuş?", "Ne olmuş böyle?" , "Güzelliğine yazık etti" yorumları yaparken ünlü isimden gelen paylaşım dikkat çekti.