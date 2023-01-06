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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un eski eşi çıka çıka bakın kim çıktı! O da hepimizin tanıdığı bir isim meğer oğlunun annesi...

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un eski eşi çıka çıka bakın kim çıktı! O da hepimizin tanıdığı bir isim meğer oğlunun annesi...

Bu sezonun dikkat çeken işlerinden biri oldu Yalı Çapkını... Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda usta oyuncu Çetin Tekindor, Halis Ağa karakterine hayat veriyor. Dizinin Halis Ağa'sı hakkında araştırma yapanlarsa en çok eşinin kim olduğunu merak ederken karşılarının eski eşi çıktı. Bakın Çetin Tekindor'un eski eşi kimmiş.

06.01.2023 16:22 - Son Güncelleme: 06.01.2023 16:23
Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un eski eşi çıka çıka bakın kim çıktı! O da hepimizin tanıdığı bir isim meğer oğlunun annesi...

Yalı Çapkını'nın astığım astık kestiğim kestik dedesi Halis Ağa'yı canlandıran usta oyuncu Çetin Tekindor, alkış toplayan oyunculuğuyla yeniden gündeme geldi.

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Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un eski eşi çıka çıka bakın kim çıktı! O da hepimizin tanıdığı bir isim meğer oğlunun annesi...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Şerif Sezer, Emre Altuğ ve Gözde Kansu gibi isimlerle izleyiciyle buluşan Tekindor'un ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı. .

Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un eski eşi çıka çıka bakın kim çıktı! O da hepimizin tanıdığı bir isim meğer oğlunun annesi...

Tekindor hakkında araştırma yapanların en çok şaşırdığı şey ise oğlu Hira'nın annesi oldu.

Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un eski eşi çıka çıka bakın kim çıktı! O da hepimizin tanıdığı bir isim meğer oğlunun annesi...

Bakın Çetin Tekindor'un eski eşi kim. İşte başta Çetin Tekindor olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri.

Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un eski eşi çıka çıka bakın kim çıktı! O da hepimizin tanıdığı bir isim meğer oğlunun annesi...

GÖKHAN ALKAN – SERAY KAYA

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