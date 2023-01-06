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    • Televizyon
    • 06.01.2023 18:35
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    • 06.01.2023 18:35
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    Yalnız Kurt bu akşam yok mu, neden? 6 Ocak 2023 ATV yayın akışı! Yalnız Kurt bitti mi, final mi yaptı?

    Yalnız Kurt dizisinin izleyicilerine kötü haber geldi. 32. bölüme kadar ilgi ile takip edilen ATV'nin sevilen dizisi geçtiğimiz hafta son kez yayınlandı. 32. bölümü ile final yapan dizi hakkında '' Yalnız Kurt bitti mi, final mi yaptı? Yalnız Kurt bu akşam yok mu, neden? '' soruları gündeme geldi. İşte 6 Ocak 2023 ATV yayın akışı ve diğer detaylar...

    YALNIZ KURT BU AKŞAM YOK MU, NEDEN?

    Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Cihan Ünal ve Jessica May'ın yer aldığı dizi Yalnız Kurt 32. bölümüyle bitti. Dizi Cuma akşamları ATV'de ekrana geliyordu. Hal böyle olunca internet arama motorlarında ''Yalnız Kurt bu akşam yok mu, neden? Yalnız Kurt bitti mi, final mi yaptı?'' şeklinde araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte merak edilenler...

    YALNIZ KURT BU AKŞAM YOK MU, NEDEN FİNAL YAPTI?

    Yalnız Kurt 32. bölümüyle 30 Aralık 2022 tarihinde final yaptı. Henüz dizinin final yaptığını bilmeyenler Cuma akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. 6 Ocak 2023 tarihli ATV yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'da Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema) yayınlanacak.

    Twitter'dan yapılan açıklamada, ''YalnızKurt ailesi, her zaman yanımızda olduğunuz için desteklerinizi bizden esirgemediğiniz ve bu yolda bizimle beraber yürüdüğünüz için sonsuz teşekkürler." denildi.

    6 OCAK 2023 ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri

    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)

    22:00 Barut Kokteyli (Yabancı Sinema)

    00:15 S.W.A.T. (Yabancı Sinema)

        32. BÖLÜM (FİNAL) ÖZETİ

        Altay'ın Haruncan Karacabey'i öldürmesi ve beraberindeki Yıldırım Timi'nin hamleleri konsülde büyük tartışmalara yol açmaktadır. Ayrık fikirler ve derin sorgulamalar artık açıktan yapılmaktadır. Bunu gören Halit son gücünü toplayıp öldürücü hamleyi yapmanın peşindedir. İlk hedef bellidir.

        Bölgede her yerde bulunan Türk istihbaratçıların listesi… Ve tabii ki bu listenin güvenliğinden sorumlu Tekin Giritli, namı diğer Viking.

        Barış, Mira'yı ikna etmeye çalışmaktadır. Ama Mira'yı bambaşka bir son beklemektedir. Ve yine aşkının peşinde olan Altay da Meryem'in peşindedir.

        Tim'den ayrı bir şekilde Meryem'e ulaşmanın yolunu bulur. Ve bu yolun sonu Halit'e çıkmaktadır. Halit'in karşısına çıkar ve onu kaçırır. Meryem'in yanına gitmek istemektedir. Fakat bu yolun sonu Altay'ın bütün değerlerine, sevdiklerine ve devlet sevgisine karşı en büyük sınav olacaktır.
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        Haberler Televizyon Yalnız Kurt bu akşam yok mu, neden? 6 Ocak 2023 ATV yayın akışı! Yalnız Kurt bitti mi, final mi yaptı?
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