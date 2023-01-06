Yalnız Kurt bu akşam yok mu, neden? 6 Ocak 2023 ATV yayın akışı! Yalnız Kurt bitti mi, final mi yaptı?

Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Cihan Ünal ve Jessica May'ın yer aldığı dizi Yalnız Kurt 32. bölümüyle bitti. Dizi Cuma akşamları ATV'de ekrana geliyordu. Hal böyle olunca internet arama motorlarında ''Yalnız Kurt bu akşam yok mu, neden? Yalnız Kurt bitti mi, final mi yaptı?'' şeklinde araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte merak edilenler...
YALNIZ KURT BU AKŞAM YOK MU, NEDEN FİNAL YAPTI?
Yalnız Kurt 32. bölümüyle 30 Aralık 2022 tarihinde final yaptı. Henüz dizinin final yaptığını bilmeyenler Cuma akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. 6 Ocak 2023 tarihli ATV yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'da Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema) yayınlanacak.
Twitter'dan yapılan açıklamada, ''YalnızKurt ailesi, her zaman yanımızda olduğunuz için desteklerinizi bizden esirgemediğiniz ve bu yolda bizimle beraber yürüdüğünüz için sonsuz teşekkürler." denildi.
6 OCAK 2023 ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)
22:00 Barut Kokteyli (Yabancı Sinema)
00:15 S.W.A.T. (Yabancı Sinema)