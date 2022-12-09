Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 9 Aralık 2022 Cuma Star YAYIN AKIŞI!

Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Halis Ağa'nın 'O gazetede çıkan fotoğraflar eski mi yeni mi?' sorusu damga vurdu. Ferit'in köşeye sıkışması Seyran'ı bile üzdü. Star'ın Cuma akşamlarını süsleyen fenomen dizisi Yalı Çapkını bu akşam yeni bölümüyle yayınlanacak. İşte detaylar...
9 ARALIK 2022 CUMA STAR YAYIN AKIŞI!
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Yerli Sinema Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Toprak İle Fidan
02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:00 Güzel Köylü
YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Yalı Çapkını 12. bölümüyle bu akşam (9 Aralık 2022 Cuma) saat 20:00'da Star'da izleyici karşısına çıkacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yalı Çapkını 12. bölümünde; Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler. Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. İfakat ise Kazım'a söz verdikleri gibi Suna'yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.
Gazetedeki fotoğraf için torununa hesap soran Halis Ağa, sofradaki herkesi azarlarken; haberi basan muhabire saldıran Ferit ise Seyran'ın kendisine sarılmasıyla sakinleşir.
Yeni bölüm fragmanında Seyran'ın Ferit'e "Merak etme Ferit, bunu da atlatacağız" demesi dikkat çeker.