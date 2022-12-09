Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 9 Aralık 2022 Cuma Star YAYIN AKIŞI!

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Yalı Çapkını 12. bölümüyle bu akşam (9 Aralık 2022 Cuma) saat 20:00'da Star'da izleyici karşısına çıkacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalı Çapkını 12. bölümünde; Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler. Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. İfakat ise Kazım'a söz verdikleri gibi Suna'yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.

Gazetedeki fotoğraf için torununa hesap soran Halis Ağa, sofradaki herkesi azarlarken; haberi basan muhabire saldıran Ferit ise Seyran'ın kendisine sarılmasıyla sakinleşir.

Yeni bölüm fragmanında Seyran'ın Ferit'e "Merak etme Ferit, bunu da atlatacağız" demesi dikkat çeker.