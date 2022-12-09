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    • 09.12.2022 15:12
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    • 09.12.2022 15:13
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    Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 9 Aralık 2022 Cuma Star YAYIN AKIŞI!

    Star TV'nin iddialı dizisi Yalı Çapkını yeni bölümüyle heyecanla bekleniyor. Son bölümde Ferit'in gece kaçamağı başına bela açmıştı. Halis Ağa'dan saklanan magazin haberi en sonunda patlak vermişti. Yeni bölümde Korhan yalısında neler olacağı merak ediliyor. Peki Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 9 Aralık 2022 Cuma Star YAYIN AKIŞI!

    Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu?

    Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Halis Ağa'nın 'O gazetede çıkan fotoğraflar eski mi yeni mi?' sorusu damga vurdu. Ferit'in köşeye sıkışması Seyran'ı bile üzdü. Star'ın Cuma akşamlarını süsleyen fenomen dizisi Yalı Çapkını bu akşam yeni bölümüyle yayınlanacak. İşte detaylar...

    9 ARALIK 2022 CUMA STAR YAYIN AKIŞI!

    07:00 Mesut Yar İle Bugün
    09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Yerli Sinema Tekrar
    18:15 Star Haber
    19:00 Toprak İle Fidan
    20:00 Yalı Çapkını
    00:15 Toprak İle Fidan
    02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    04:00 Güzel Köylü

    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

    Yalı Çapkını 12. bölümüyle bu akşam (9 Aralık 2022 Cuma) saat 20:00'da Star'da izleyici karşısına çıkacak.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Yalı Çapkını 12. bölümünde; Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler. Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. İfakat ise Kazım'a söz verdikleri gibi Suna'yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.

    Gazetedeki fotoğraf için torununa hesap soran Halis Ağa, sofradaki herkesi azarlarken; haberi basan muhabire saldıran Ferit ise Seyran'ın kendisine sarılmasıyla sakinleşir.

    Yeni bölüm fragmanında Seyran'ın Ferit'e "Merak etme Ferit, bunu da atlatacağız" demesi dikkat çeker.

        BİR AYRILIK DAHA YAŞANDI

        Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'nın arkadaşı Necip Usta karakterine hayat veren usta aktör Menderes Samancılar da projeye veda etti.

        Buna göre Samancılar, bundan böyle konuk oyuncu olarak yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde rol almayacak.

        Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken;

        Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 9 Aralık 2022 Cuma Star YAYIN AKIŞI!
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