50 bin TL'yi kazanan yarışmacı kim? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 9 Aralık 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu!

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün yarışmacılardan biri 50 bin TL ödülün sahibi olacak. Bu hafta 1. gün Sevda Hanım, 2. gün Eylem Hanım, 3. gün Hakan Bey, 4. gün Gülbahar Hanım yarıştı. Haftanın son gününde Emre Bey yarışacak. Daha sonra da puanlama yapılacak ve haftanın 1. si seçilecek. Peki ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 9 Aralık 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu nasıl? 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu 50 bin TL'lik büyük ödülün sahibi hangi yarışmacı oldu sorusu araştırılıyor. Haftanın 5 günü boyunca belirledikleri menüyü çıkarmaya çalışan yarışmacılar gün sonunda konuk oldukları yarışmacının yemeklerini puanlıyor. Haftanın finalinde Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesi ile büyük ödülün sahibi olan yarışmacı açıklanıyor.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?
9 Aralık Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi Emre oldu. Emre, 50 bin TL ödülü kazandı.