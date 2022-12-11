50 bin TL'yi kazanan yarışmacı kim? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 9 Aralık 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu!

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün yarışmacılardan biri 50 bin TL ödülün sahibi olacak. Bu hafta 1. gün Sevda Hanım, 2. gün Eylem Hanım, 3. gün Hakan Bey, 4. gün Gülbahar Hanım yarıştı. Haftanın son gününde Emre Bey yarışacak. Daha sonra da puanlama yapılacak ve haftanın 1. si seçilecek. Peki ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 9 Aralık 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu nasıl? 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı...