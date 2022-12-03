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Haberler Magazin Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu yeni yaşını kutladı! Mert Ramazan Demir ve Mert Yazıcıoğlu’yla o görüntüleri ortalığı salladı

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu yeni yaşını kutladı! Mert Ramazan Demir ve Mert Yazıcıoğlu’yla o görüntüleri ortalığı salladı

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, yeni yaşını yakın dostları ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile kutladı. Doğum gününden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile çektiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. İşte Afra Saraçoğlu'nun doğum gününden çok konuşulan görüntüler...

takvim.com.tr
03.12.2022 01:37 - Son Güncelleme: 03.12.2022 01:43
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu yeni yaşını kutladı! Mert Ramazan Demir ve Mert Yazıcıoğlu’yla o görüntüleri ortalığı salladı

Mert Ramazan Demir ile başrolünü üstlendiği Yalı Çapkını diziyle izleyici karşısına geçen Afra Saraçoğlu, yeni yaşını yakın dostları ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile kutladı.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu yeni yaşını kutladı! Mert Ramazan Demir ve Mert Yazıcıoğlu’yla o görüntüleri ortalığı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, doğum gününden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu yeni yaşını kutladı! Mert Ramazan Demir ve Mert Yazıcıoğlu’yla o görüntüleri ortalığı salladı

Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile çektiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu yeni yaşını kutladı! Mert Ramazan Demir ve Mert Yazıcıoğlu’yla o görüntüleri ortalığı salladı

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede gündem olarak binlerce yorum ve beğeni aldı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu yeni yaşını kutladı! Mert Ramazan Demir ve Mert Yazıcıoğlu’yla o görüntüleri ortalığı salladı

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncuların videosuna "Çok tatlısınız" yorumlarında bulunurken Saraçoğlu'nun yeni yaşını kutladı.

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