Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu yeni yaşını kutladı! Mert Ramazan Demir ve Mert Yazıcıoğlu’yla o görüntüleri ortalığı salladı
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, yeni yaşını yakın dostları ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile kutladı. Doğum gününden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile çektiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. İşte Afra Saraçoğlu'nun doğum gününden çok konuşulan görüntüler...
03.12.2022 01:37 - Son Güncelleme: 03.12.2022 01:43
Mert Ramazan Demir ile başrolünü üstlendiği Yalı Çapkını diziyle izleyici karşısına geçen Afra Saraçoğlu, yeni yaşını yakın dostları ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile kutladı.
Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile çektiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.