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Haberler Magazin Yalı Çapkını’nın İbrahim’i Cansu Fırıncı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte diziye veda eden Cansu Fırıncı’nın memleketi...

Yalı Çapkını’nın İbrahim’i Cansu Fırıncı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte diziye veda eden Cansu Fırıncı’nın memleketi...

Kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Gülçin Santırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Gözde Kansu ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde İbrahim karakterini canlandıran Cansu Fırıncı, yapımdan ayrılma kararı aldı. "Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?" sorularına yanıt aramaya başlanırken Fırıncı'nın hayatı da merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. Fırıncı'nın aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Cansu Fırıncı'nın memleketi...

takvim.com.tr
03.12.2022 00:34 - Son Güncelleme: 03.12.2022 00:34
Yalı Çapkını’nın İbrahim’i Cansu Fırıncı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte diziye veda eden Cansu Fırıncı’nın memleketi...

Yalı Çapkını dizisinde İbrahim karakterini canlandıran Cansu Fırıncı, yapımdan ayrılma kararı aldı. Ünlü oyuncu bunun nedenini ise sosyal medya üzerinden duyurdu.

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Yalı Çapkını’nın İbrahim’i Cansu Fırıncı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte diziye veda eden Cansu Fırıncı’nın memleketi...

Cansu Fırıncı, yaptığı veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığım İbrahim karakterini yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık.

Yalı Çapkını’nın İbrahim’i Cansu Fırıncı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte diziye veda eden Cansu Fırıncı’nın memleketi...

Dizinin reytingi bol, sezonları uzun olsun. Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde buluşmak üzere"

Yalı Çapkını’nın İbrahim’i Cansu Fırıncı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte diziye veda eden Cansu Fırıncı’nın memleketi...

Akıncı, Kırgın Çiçekler, Kızlarım İçin, Hizmetçiler gibi dizilerde rol alan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Yalı Çapkını’nın İbrahim’i Cansu Fırıncı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte diziye veda eden Cansu Fırıncı’nın memleketi...

Fırıncı hakkında en çok "Cansu Fırıncı aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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