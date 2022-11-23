Star Yalı Çapkını yeni bölümü Cuma yayınlanacak mı, saat kaçta? Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu? 2 ödül birden aldı

Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanının bir türlü yayınlanmaması nedeniyle izleyiciler 'Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu? Star Yalı Çapkını yeni bölümü Cuma yayınlanacak mı?' sorularını gündeme taşıdı. Öte yandan Twitter resmi hesaptan yapılan paylaşıma göre Yalı Çapkını dizisi, 8.Altın 61 Ödüllerinde 2 ödül birden aldı. İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI BU HAFTA VAR MI YOK MU?
Yalı Çapkını 10. bölümüyle 25 Kasım 2022 Cuma günü saat 20:00'da yayınlanacak.
YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANMAYACAK MI?
Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyiciler bu yüzden yeni bölümün yayınlanmama olasılığı var mı merak ediyor. Konu ile ilgili Twitter'dan açıklama yapan yapım, "Fragmanı biz de paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Çok az kaldı!" ifadelerini kullandı.
YALI ÇAPKINI ÖDÜL KAZANDI MI, NE ÖDÜLÜ?
Twitter resmi hesaptan yapılan paylaşıma göre Yalı Çapkını dizisi, 8.Altın 61 Ödüllerinde "Yılın en iyi dizisi" ve "Yılın en iyi çıkış yapan erkek oyuncusu" ödülünü aldı.