Star Yalı Çapkını yeni bölümü Cuma yayınlanacak mı, saat kaçta? Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu? 2 ödül birden aldı

YALI ÇAPKINI BU HAFTA VAR MI YOK MU?

Yalı Çapkını 10. bölümüyle 25 Kasım 2022 Cuma günü saat 20:00'da yayınlanacak.

YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANMAYACAK MI?

Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyiciler bu yüzden yeni bölümün yayınlanmama olasılığı var mı merak ediyor. Konu ile ilgili Twitter'dan açıklama yapan yapım, "Fragmanı biz de paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Çok az kaldı!" ifadelerini kullandı.