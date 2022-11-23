Şahmaran'da saldırıya uğradı! Yalı Çapkını'nın Ferit'i kanlar içinde! Mert Ramazan Demir'i elleri bağlı görenler: 'Ferit cezasını buldu'

ŞAHMARAN KONUSU NE?

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.