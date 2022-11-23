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    • Televizyon
    • 23.11.2022 10:59
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    • 23.11.2022 10:59
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    Şahmaran'da saldırıya uğradı! Yalı Çapkını'nın Ferit'i kanlar içinde! Mert Ramazan Demir'i elleri bağlı görenler: 'Ferit cezasını buldu'

    Netflix yerli dizisi Şahmaran'ın tanıtım fragmanı yayınlandı. 20 Ocak'ta Netflix'te izleyicinin karşısına çıkacak olan dizide en dikkat çeken oyunculardan biri de Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir oldu. Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını ile yıldızı parlayan oyuncu, Şahmaran'ın fragmandaki kanlı görüntüsü ile herkesi şoke etti. Akıllara Yalı Çapkını'ndaki saldırı sahneleri geldi.

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını’nın Ferit’i kanlar içinde!

    Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Netflix'in yeni dizisi Şahmaran'dan ilk tanıtım fragmanı geldi. Fragmana Mert Ramazan Demir damga vurdu. Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakteriyle büyük beğeni toplayan genç oyuncunun Şahmaran'daki karakteri sosyal medyayı salladı. Kanlar içinde kaldığı sahne çok konuşuldu. İşte detaylar...

    Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Ferit'in kayınpederi Kazım, Suna'nın arkadan darp etmesi sonucunda kanlar içinde yere yığılmıştı. Dijital platformda yayınlanacak Şahmaran dizisinde Mert Ramazan Demir'in hangi karakter ile izleyici karşısına çıkacağı henüz bilinmezken fragmandaki tek görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. İşte o görüntü;

    ŞAHMARAN KONUSU NE?

    Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.

        Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.

        ŞAHMARAN OYUNCU KADROSU

        Adana'da çekilen Şahmaran dizisinin kadrosunda Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yanı sıra;

        Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez gibi başarılı isimler yer alıyor.
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