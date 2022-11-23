Şahmaran'da saldırıya uğradı! Yalı Çapkını'nın Ferit'i kanlar içinde! Mert Ramazan Demir'i elleri bağlı görenler: 'Ferit cezasını buldu'

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Netflix'in yeni dizisi Şahmaran'dan ilk tanıtım fragmanı geldi. Fragmana Mert Ramazan Demir damga vurdu. Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakteriyle büyük beğeni toplayan genç oyuncunun Şahmaran'daki karakteri sosyal medyayı salladı. Kanlar içinde kaldığı sahne çok konuşuldu. İşte detaylar...
Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Ferit'in kayınpederi Kazım, Suna'nın arkadan darp etmesi sonucunda kanlar içinde yere yığılmıştı. Dijital platformda yayınlanacak Şahmaran dizisinde Mert Ramazan Demir'in hangi karakter ile izleyici karşısına çıkacağı henüz bilinmezken fragmandaki tek görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. İşte o görüntü;
ŞAHMARAN KONUSU NE?
Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.