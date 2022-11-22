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    • Televizyon
    • 22.11.2022 23:04
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    • 22.11.2022 23:04
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    Yalnız Kurt 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Beni attıkları çukurdan çıkmak için ilk adımı atıyoruz”

    Başrollerinde Cihan Ünal ve Hasan Denizyaran gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yalnız Kurt 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına “Beni attıkları çukurdan çıkmak için ilk adımı atıyoruz” sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt 27. bölüm 2. fragmanı...

    “Beni attıkları çukurdan çıkmak için ilk adımı atıyoruz”

    ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmanın yeni bölüm fragmanına "Beni attıkları çukurdan çıkmak için ilk adımı atıyoruz" sözleri damga vurdu.

    YALNIZ KURT 26. BÖLÜMDE NE OLDU?
    Altay, Halit'in dezenformasyon planı sonucunda güvenlik kuvvetlerine teslim olmuş ve gözaltına alınmıştır. Halit, Altay'a en zayıf anında ulaşır ve elini uzatır. Yanına katılmasını ister.

    Devleti Altay'a sahip çıkamamıştır ama amcası her zaman yanındadır. Altay bu teklife gerekli cevabı verir ama Halit asıl cevabı görüşme sonrası karşısına çıkan Davut Bahadır'dan alacaktır.

    Doğan Sakınmaz, Altay'ın gözaltından çıkmasını sağlayacak gazeteciyi emniyet kuvvetlerine teslim eder ve Altay'ın serbest bırakılmasını sağlar fakat hiç zamanları yoktur. Türkiye-Yunanistan savaşını engellemek için önlerinde sadece saatler kalmıştır.

        Altay ve Yıldırım Timi, Golyat'ın elindeki füzeleri kullanacak adamlara ulaşmak için riskli bir plan yaparlar.

        Bu plan Altay ve Barış'ın hayatını tehlikeye atarken, Meryem de hiç beklenilmeyen bir anda büyük bir sorun ile karşı karşıya kalacaktır. Bütün bunlar olurken, füzeler ateşlenmek için yola çıkarılmıştır bile!
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        Haberler Televizyon Yalnız Kurt 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Beni attıkları çukurdan çıkmak için ilk adımı atıyoruz”
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