Yalnız Kurt 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Beni attıkları çukurdan çıkmak için ilk adımı atıyoruz”

ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmanın yeni bölüm fragmanına "Beni attıkları çukurdan çıkmak için ilk adımı atıyoruz" sözleri damga vurdu.
YALNIZ KURT 26. BÖLÜMDE NE OLDU?
Altay, Halit'in dezenformasyon planı sonucunda güvenlik kuvvetlerine teslim olmuş ve gözaltına alınmıştır. Halit, Altay'a en zayıf anında ulaşır ve elini uzatır. Yanına katılmasını ister.
Devleti Altay'a sahip çıkamamıştır ama amcası her zaman yanındadır. Altay bu teklife gerekli cevabı verir ama Halit asıl cevabı görüşme sonrası karşısına çıkan Davut Bahadır'dan alacaktır.
Doğan Sakınmaz, Altay'ın gözaltından çıkmasını sağlayacak gazeteciyi emniyet kuvvetlerine teslim eder ve Altay'ın serbest bırakılmasını sağlar fakat hiç zamanları yoktur. Türkiye-Yunanistan savaşını engellemek için önlerinde sadece saatler kalmıştır.