Öğrenince çok şaşıracaksınız! Arka Sokaklar'ın neden yayınlanmadığı belli oldu! Ekipten kötü haber meğer sebebi...

Kanal D'de 17 sezondur yayın hayatına tüm hızıyla devam eden Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verildiği duyurulmuştu. Hem Yalı Çapkını dizisinin reyting tahtına oturması nedeniyle hem de Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh'un diziden ayrılması izleyicilerde büyük tepkilere yol açmıştı. Final yapacağı iddia edilen diziyle ilgili flaş gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...