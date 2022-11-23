Öğrenince çok şaşıracaksınız! Arka Sokaklar'ın neden yayınlanmadığı belli oldu! Ekipten kötü haber meğer sebebi...

Kanal D'de 17 sezondur yayın hayatına tüm hızıyla devam eden Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verildiği duyurulmuştu. Hem Yalı Çapkını dizisinin reyting tahtına oturması nedeniyle hem de Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh'un diziden ayrılması izleyicilerde büyük tepkilere yol açmıştı. Final yapacağı iddia edilen diziyle ilgili flaş gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...
ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Erler Film yetkilileri, kanaldan ödeme alamadıkları yönündeki iddiayı kesin bir dille yalanladı. Peki neden 45 günlük ara verildi?
ARKA SOKAKLAR NEDEN ARA VERDİ?
Ara verme kararının yapımcı Türker İnanoğlu'nun kararı olduğu öğrenilirken Kanal D'nin ilerleyen süreçte nasıl bir yayın planı uygulayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.
Yönetmenlik koltuğunda Orhan Oğuz'un oturduğu ve televizyon ekranlarının en uzun ömürlü yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisinin yalnızca 1 bölüm stoğu bulunuyor.