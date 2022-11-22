Seyran hapse düşüyor iddiası! Halis Ağa’nın hışmına uğrayan Ferit yalıdan kovuluyor! Gülseren Budayıcıoğlu... Yalı Çapkını 10. bölümde neler olacak?

YALI ÇAPKINI HİKAYESİ GERÇEK!

Yalı Çapkını dizisinin, gerçek bir hayat hikayesi olduğu geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, söz konusu dizinin konusu ile ilgili "Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum.Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka" dedi.