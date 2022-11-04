YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI? Star'ın dizisi Yalı Çapkını 7. bölüm ne zaman, saat kaçta? 4 Kasım STAR yayın akışı!

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosunda Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ gibi başarılı isimler yer alıyor. 7. bölüm fragmanına Suna'nın Ferit'i öpmesi damga vurmuştu. İzleyiciler yeni bölümi merakla beklerken 'Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Yalı Çapkını bu akşam var mı, yayınlanacak mı?' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?
Star TV'nin 4 Kasım 2022 yayın akışına göre Yalı Çapkını 7. bölümüyle bu akşam saat 20:00'da yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Gecenin Ucunda