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    • Televizyon
    • 04.11.2022 17:57
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    • 04.11.2022 17:58
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    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI? Star'ın dizisi Yalı Çapkını 7. bölüm ne zaman, saat kaçta? 4 Kasım STAR yayın akışı!

    Star'ın ilgi ile takip edilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Bu noktada 4. Kasım 2022 Star TV yayın akışı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Dizinin takipçileri internet arama motorlarında 'Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Yalı Çapkını bu akşam var mı, yayınlanacak mı? İşte Yalı Çapkını 7. bölüm tarihi...

    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

    Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosunda Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ gibi başarılı isimler yer alıyor. 7. bölüm fragmanına Suna'nın Ferit'i öpmesi damga vurmuştu. İzleyiciler yeni bölümi merakla beklerken 'Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Yalı Çapkını bu akşam var mı, yayınlanacak mı?' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

    Star TV'nin 4 Kasım 2022 yayın akışına göre Yalı Çapkını 7. bölümüyle bu akşam saat 20:00'da yayınlanacak.

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün

    09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Toprak İle Fidan

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Toprak İle Fidan

    20:00 Yalı Çapkını

    00:15 Gecenin Ucunda

        YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

        Sorumsuzluklarıyla ailesini -en çok da dedesi- Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir.

        Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

        YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?

        Yapı Çapkını dizisi bir kitaptan değil, Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hikayesinden uyarlanıyor. Yalı Çapkını Seyran'ın gerçekte kim olduğu açıklanmadı. Hikayenin gerçek sahipleri ile etik kuralları çerçevesinde paylaşılmıyor.
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        Haberler Televizyon YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI? Star'ın dizisi Yalı Çapkını 7. bölüm ne zaman, saat kaçta? 4 Kasım STAR yayın akışı!
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