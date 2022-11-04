Mesut'suz Arka Sokaklar mesut değil! Şevket Çoruh diriliyor ''Hoş geldin komiserim'' Yalı Çapkını ayağına sıkmıştı!

16 SEZON SONRA BİR İLK

Arka Sokaklar dizisinin efsanevi karakterlerinden olan Mesut komiseri Şevket Çoruh'un diziden ayrılması herkesi şok etmişti. Dizide yaprak dökümünün ilk sinyali verilirken bu gerilim reytinglere de olumsuz olarak yansıdı.

Tabi ki de bu izlenmedeki düşüşlerin en büyük sebebi Yalı Çapkını dizisinin reytinglerde büyük sıçrama yapması oldu. Cuma günü zirveye ambargo koydu. Cuma günlerinin favori dizisi Arka Sokaklar artık liderliğinin Yalı Çapkını'na teslim etti.