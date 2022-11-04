Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi ile ilgili flaş gelişmeler ardı ardına geldi. Mesut'suz Arka Sokaklar mesut değil! Şevket Çoruh diriliyor ''Hoş geldin komiserim'' Yalı Çapkını ayağına sıkmıştı! Peki neler oluyor? İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI ARKA SOKAKLAR'I TAHTINDAN İNDİRDİ!
Cuma günlerinin vazgeçilmesi dizisi Arka Sokaklar, Yalı Çapkını dizisiyle rekabet halinde. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisi Cuma günleri yayınlanmaya başladı. Reytingleri alt üst eden dizi son haftalarda ilk sıralarda yer alıyor.
Son dönemin popüler yapımlarından olan Yalı Çapkını, Total'de 1. sırada yer alırken, 2. sırada ATV'de ekranlara gelen "Esra Erol'da", 3. sırada ise "Yalı Çapkını" özet bölümü yer aldı.
AB'de 1. sırada "Yalı Çapkını", 2. sırada "Yalı Çapkını" özet bölümü, 3. sırada ise "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı.
Yılların dizisi Arka Sokaklar ise böylelikle tahtından indirilmiş oldu.
16 SEZON SONRA BİR İLK
Arka Sokaklar dizisinin efsanevi karakterlerinden olan Mesut komiseri Şevket Çoruh'un diziden ayrılması herkesi şok etmişti. Dizide yaprak dökümünün ilk sinyali verilirken bu gerilim reytinglere de olumsuz olarak yansıdı.
Tabi ki de bu izlenmedeki düşüşlerin en büyük sebebi Yalı Çapkını dizisinin reytinglerde büyük sıçrama yapması oldu. Cuma günü zirveye ambargo koydu. Cuma günlerinin favori dizisi Arka Sokaklar artık liderliğinin Yalı Çapkını'na teslim etti.