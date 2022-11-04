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    • Televizyon
    • 04.11.2022 17:13
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    • 04.11.2022 17:13
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    Mesut'suz Arka Sokaklar mesut değil! Şevket Çoruh diriliyor ''Hoş geldin komiserim'' Yalı Çapkını ayağına sıkmıştı!

    Türk televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'daki gelişmeler dumura uğrattı. 17. sezonu ile devam eden fenomen dizinin ayağı sallandı. Yalı Çapkını dizisiyle aynı gün yayınlanan Arka Sokaklar'ın reytingleri düştü. Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un kadrodan ayrılması çok konuşulmuştu! Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Gülçin Santırcıoğlu, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Gözde Kansu ve Beril Pozam'ın rol aldığı Yalı Çapkını dizisi Arka Sokaklar'ı tahtından ediyor gibi. Öte yandan Mesut karakteri hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

    MESUT’UN AYRILIĞININ ARDINDAKİ SIR PERDESİ ARALANDI!

    Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi ile ilgili flaş gelişmeler ardı ardına geldi. Mesut'suz Arka Sokaklar mesut değil! Şevket Çoruh diriliyor ''Hoş geldin komiserim'' Yalı Çapkını ayağına sıkmıştı! Peki neler oluyor? İşte detaylar...

    YALI ÇAPKINI ARKA SOKAKLAR'I TAHTINDAN İNDİRDİ!

    Cuma günlerinin vazgeçilmesi dizisi Arka Sokaklar, Yalı Çapkını dizisiyle rekabet halinde. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisi Cuma günleri yayınlanmaya başladı. Reytingleri alt üst eden dizi son haftalarda ilk sıralarda yer alıyor.

    Son dönemin popüler yapımlarından olan Yalı Çapkını, Total'de 1. sırada yer alırken, 2. sırada ATV'de ekranlara gelen "Esra Erol'da", 3. sırada ise "Yalı Çapkını" özet bölümü yer aldı.

    AB'de 1. sırada "Yalı Çapkını", 2. sırada "Yalı Çapkını" özet bölümü, 3. sırada ise "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı.

    Yılların dizisi Arka Sokaklar ise böylelikle tahtından indirilmiş oldu.

    16 SEZON SONRA BİR İLK

    Arka Sokaklar dizisinin efsanevi karakterlerinden olan Mesut komiseri Şevket Çoruh'un diziden ayrılması herkesi şok etmişti. Dizide yaprak dökümünün ilk sinyali verilirken bu gerilim reytinglere de olumsuz olarak yansıdı.

    Tabi ki de bu izlenmedeki düşüşlerin en büyük sebebi Yalı Çapkını dizisinin reytinglerde büyük sıçrama yapması oldu. Cuma günü zirveye ambargo koydu. Cuma günlerinin favori dizisi Arka Sokaklar artık liderliğinin Yalı Çapkını'na teslim etti.

        ŞEVKET ÇORUH NEDEN AYRILDI?

        Şevket Çoruh sosyal medya hesabından "Hoşça kal Mesut" başlıklı veda yazısı kaleme aldı. İşte Şevket Çoruh'un açıklamaları:

        "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.''

        MESUT GERİ Mİ DÖNÜYOR?

        Sosyal medya hesabından sevenlerine veda eden Çoruh'un ayrılığı hakkında iddialar ortaya atıldı. Ortaya çıkan iddialara göre, senaryoda Mesut ölmeyecek ve hastanede tedavi olmaya devam edecek.

        Eğer Şevket Çoruh projeye geri dönmek isterse, ekibe katılabilecek.
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