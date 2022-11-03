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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğrafını paylaştı takipleri resmen büyülendi! "Bu gözler halis mi"

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğrafını paylaştı takipleri resmen büyülendi! "Bu gözler halis mi"

Star TV'nin sevile dizisi Yalı Çapkını hakkında araştırmalar hız kazandı. Yalı Çapkını'nda yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor. Bu anlamda Afra Saraçoğlu oldukça merak ediliyor. Dizide Seyran rolünü oynayan başarılı oyuncu beğeni topluyor. Afra Saraçoğlu'nun Instagram'dan yaptığı paylaşımda sevenlerini yıllar öncesine götürdü. İşte Yalı Çapkını Seyran'ın yaptığı o paylaşım...

takvim.com.tr
03.11.2022 16:45 - Son Güncelleme: 03.11.2022 16:45
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nu hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğrafını paylaştı takipleri resmen büyülendi! Bu gözler halis mi

Yalı Çapkını dizisi ile dikkat çeken ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu yayınladığı fotoğrafla yine adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nu hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğrafını paylaştı takipleri resmen büyülendi! Bu gözler halis mi

Ünlü şarkıcı, çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nu hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğrafını paylaştı takipleri resmen büyülendi! Bu gözler halis mi

Sosyal medyada nostalji rüzgarı estiren Saraçoğlu'nun çocukluk fotoğrafını görenler ise şaştı kaldı. Saraçoğlu'nun paylaşımına takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nu hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğrafını paylaştı takipleri resmen büyülendi! Bu gözler halis mi

Saraçoğlu'nun çocukluk fotoğrafı kısa süre içinde büyük ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nu hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğrafını paylaştı takipleri resmen büyülendi! Bu gözler halis mi

BAKIN NASIL ÜNLÜ OLMUŞ!

Yer aldığı "Yalı Çapkını" dizisindeki "Seyran" karakteri ile izleyiciden tam not alan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu konuk olduğu bir programda hakkında merak edilenlerini anlattı.

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