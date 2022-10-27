Gerçek hikayeyi anlatan Yalı Çapkını dizisinin kitap özeti yayımlandı! Sonunu duyanlar kahroldu! El bebek gül bebek yetişen Ferit meğer Suna’yla...

YALI ÇAPKINI 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf'un Seyran'ın eski sevgilisi olduğunu öğrenen Ferit, bu duruma bozulur. Yusuf'un ise Seyran'la konuşma ısrarı sürer. Seyran durumu açıklamak için Suna ile konuşması gerektiğini söyleyince Ferit kardeşlerin yalnız kalmasını sağlar. Gülgün'ün davetiyle Kazım ile beraber tüm aile Korhanları ziyarete gelir.