Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'nun sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir şarkıcı! Gözden uzak tutuyor ama...
Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını ekranalar hızlı bir giriş yaptı. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam, Doğukan Polar, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Cansu Fırıncı gibi isimleri bulunduran Yalı Çapkını bir yandan tepkilerin odağında. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinin başında da Gözde Kansu geliyor. Başarılı oyuncu hakkında araştırma yapanlar sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Gözde Kansu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
03.11.2022 15:50 - Son Güncelleme: 03.11.2022 15:50
Çiçek Taksi, Ayrılsak da Beraberiz, En Son Babalar Duyar ve Sen Anlat Karadeniz gibi güçlü yapımlarda rol alan Gözde Kansu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde 'Gülgün' karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncunun kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.
Aslen İzmirli olan Gözde Kansu'nun sanata düşkünlüğü, henüz çocuk yaşlarda ortaya çıktı. Bale eğitimi alan oyuncu, birçok tiyatro kulübünde sahneye çıktı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro bölümüne girmeye hak kazanan Gözde Kansu, 1995 yılında rol aldığı Çiçek Taksi dizisiyle ekran yolculuğuna başladı. Özel yaşamıyla merak uyandıran Gözde Kansu'nun sevgilisi de ünlü çıktı.