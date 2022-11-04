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    • Televizyon
    • 04.11.2022 18:53
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    • 04.11.2022 19:02
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    4 günlükken evlatlık verilen Hayat babasının tek sözüyle gözyaşlarına boğuldu! Esra Erol’da tüm gerçekler ortaya çıktı! 18 yıl sonra...

    Esra Erol’da programına Sakarya’dan başvuran 18 yaşındaki Hayat Bayram’ın hikayesi tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. 9 yaşındayken pedagog eşliğinde evlatlık verildiğini öğrenen genç kadın, dünkü yayında ilk kez biyolojik annesi Hülya Demir’in sesini duydu. Esra Erol’un çabalarıyla biyolojik ailesiyle ilk kez temas kuran Hayat Hanım, bugünkü canlı yayında ise babası İzzet Çember ile konuştu. Genç kadın babasının tek sözüyle gözyaşlarına boğulurken İzzet Bey’in anlattıkları kan dondurdu. İşte detaylar...

    Babasının tek sözüyle gözyaşlarına boğuldu!

    Evli ve bir çocuk annesi Hayat Bayram, doğduğunda yetimhaneye bırakıldığını ve henüz 4 günlükken bir aileye verildiğini belirterek biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

    Rahime ve Veysel Sezer tarafından evlat edinilen genç kadın, 9 yaşındayken pedagog eşliğinde gerçekleri öğrendiğini ve bunu bir türlü atlatamadığını söyledi.

    Resmi kayıtları inceleyerek Hülya Demir'in annesi, İzzet Çember'in ise babası olduğunu öğrenen Hayat Hanım, sosyal medyada benzer isimlerdeki kullanıcılara yazmaya başladığını ancak yanıt alamadığını belirtti.

        Bunun üzerine babası Veysel Sezer'den 18 yaşına geldiğinde Esra Erol'a çıkma sözü alan genç kadın, yaşını doldurur doldurmaz programa başvurduğunu dile getirdi.

        Bir yıl önce babası Veysel Bey'i toprağa veren bu nedenle eşi Efecan Bayram canlı yayına çıkan Hayat Hanım'ın hayali gerçek oldu. Esra Erol, genç kadının biyolojik ailesine ulaştı.

        ESRA EROL BİYOLOJİK ANNEYİ BULDU!
        Ancak Hülya Demir, stüdyoya gelmeyi reddetti. Demir, evine kadar gelen Esra Erol ekibini de geri çevirdi. Daha sonra ise canlı yayına telefonla bağlanarak "Ben seni istemiyorum demedim, canlı yayına çıkmam dedim. Benim korkularım yok, ne anlattıysalar yanlış anlatmışlar. Oraya geleceğim, ekrana çıkmayacağım ama sana sarılmak için geleceğim" dedi.

            BÜYÜK ŞOK!
            Hülya Hanım, Hayat'ın biyolojik babası İzzet Bey'in kızının varlığından haberi olmadığını söyledi. Konuyla ilgili detay vermeyen Hülya Hanım, "Ben her şeyi Hayat'a anlatacağım. Ben kızımı çöpe atmadım" şeklinde konuştu.

            BABA İZZET İLK KEZ KONUŞTU!
            Hayat Hanım, bugünkü canlı yayında ise biyolojik babası İzzet Çember'in sesini ilk kez duydu.

            Canlı yayına telefonla bağlanan İzzet Bey'in kızına "Babacığım" diye seslenmesi Hayat Hanım'ı gözyaşlarına boğdu.

                İzzet Bey, şunları söyledi: "Babacığım, şu an karşındayım; ne istiyorsan sor, her şeyi cevaplayacağım. Dün annenin bahsettiği özel şeyler ne biliyor musun? Hastaneye gidip düşük yaptığını, senin öldüğünü söylemesi... Senin varlığından haberim yoktu. İlk kez dün haberim oldu"

                Bunun üzerine gözyaşlarına boğulan Hayat Hanım, "Peki bebeğin ölüsünü vermiyorlar mıydı? Sormadın mı?" dedi.

                İzzet Bey ise Hülya Hanım'ın o dönem çok üzgün göründüğünü hatırlatıp üstüne gitmek istemediğini dile getirerek "18 yıl sonra televizyondan öğrendim. Üzülme bebeğim, senin evimin baş köşesinde yerin var. Baban arkanda. O ara boşluk neyse, ne çektiysen Allah'ın izniyle baban dolduracak bu boşlukları"

                İşte baba-kızın duygulandıran o konuşması...
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                Haberler Televizyon 4 günlükken evlatlık verilen Hayat babasının tek sözüyle gözyaşlarına boğuldu! Esra Erol’da tüm gerçekler ortaya çıktı! 18 yıl sonra...
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