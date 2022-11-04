4 günlükken evlatlık verilen Hayat babasının tek sözüyle gözyaşlarına boğuldu! Esra Erol’da tüm gerçekler ortaya çıktı! 18 yıl sonra...

Evli ve bir çocuk annesi Hayat Bayram, doğduğunda yetimhaneye bırakıldığını ve henüz 4 günlükken bir aileye verildiğini belirterek biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.
Rahime ve Veysel Sezer tarafından evlat edinilen genç kadın, 9 yaşındayken pedagog eşliğinde gerçekleri öğrendiğini ve bunu bir türlü atlatamadığını söyledi.
Resmi kayıtları inceleyerek Hülya Demir'in annesi, İzzet Çember'in ise babası olduğunu öğrenen Hayat Hanım, sosyal medyada benzer isimlerdeki kullanıcılara yazmaya başladığını ancak yanıt alamadığını belirtti.