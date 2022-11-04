4 günlükken evlatlık verilen Hayat babasının tek sözüyle gözyaşlarına boğuldu! Esra Erol’da tüm gerçekler ortaya çıktı! 18 yıl sonra...

İzzet Bey, şunları söyledi: "Babacığım, şu an karşındayım; ne istiyorsan sor, her şeyi cevaplayacağım. Dün annenin bahsettiği özel şeyler ne biliyor musun? Hastaneye gidip düşük yaptığını, senin öldüğünü söylemesi... Senin varlığından haberim yoktu. İlk kez dün haberim oldu"