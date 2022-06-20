Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 20.06.2022 16:32
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    • 20.06.2022 16:32
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 20 Haziran 2022 | "Temizlik yapmadım karım evi terk etti" diyen Levent ile eşi karşı karşıya

    Evlilik sitesinden Orhan ile tanıştı 6 gün içinde evlendi. Orhan, Selmayı terk etti! "Temizlik yapmadım karım evi terk etti" dedi herkes şaşkına döndü. Levent eşi ile karşı karşıya gelecek. Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayınında Esra Erol'da programında izleyicisi ile buluşuyor.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv canlı yayın Esra Erol'da programında neler oluyor? Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv'de izleyicisi ile buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olaan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlara umut oluyor.

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    Evlilik sitesinden Orhan ile tanıştı 6 gün içinde evlendi. Orhan, Selmayı terk etti!

    "Temizlik yapmadım karım evi terk etti" dedi herkes şaşkına döndü. Levent eşi ile karşı karşıya gelecek.
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    Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 20 Haziran 2022 | "Temizlik yapmadım karım evi terk etti" diyen Levent ile eşi karşı karşıya
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