ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 20 Haziran 2022 | "Temizlik yapmadım karım evi terk etti" diyen Levent ile eşi karşı karşıya

Atv canlı yayın Esra Erol'da programında neler oluyor? Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv'de izleyicisi ile buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olaan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlara umut oluyor.
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