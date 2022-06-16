Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Magazin
    • 16.06.2022 20:18
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    • 16.06.2022 20:24
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    30 yıllık hasret Esra Erol’da son buldu! Hiç görmediği annesine kavuştu! Ömür babasıyla ilgili o gerçeği ilk kez açıkladı

    30 yıllık hasret Esra Erol’da son buldu! Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına eşi Seher Hanım ile başvuran 30 yaşındaki Ömür Bey, bebekken evlatlık verildiğini ve biyolojik annesine dair elinde yalnızca yırtık bir fotoğraf olduğunu belirterek yardım istemişti. Ömür Bey’in canlı yayına katılmasının ardından biyolojik annesi Nurcan Hanım, Esra Erol’da programına bağlanarak oğluyla görüşmek istediğini söylemiş ve yaşadıklarını anlatmıştı. Açıklamalarıyla herkesi kahreden Nurcan Hanım, bugünkü canlı yayında oğluna kavuştu. Anne-oğlun kavuşma anı izleyicileri duygulandırdı. İşte detaylar...

    30 yıllık hasret Esra Erol’da son buldu!

    Ömür Bey, üç yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Seher Hanım'ın teşvikiyle Esra Erol'da programına başvurarak evlatlık verildiğini ve biyolojik annesini bulmak için yarım istediğini dile getirmişti.

    Ömür Bey'in biyolojik annesi Nurcan Hanım da canlı yayına telefonla bağlanarak "Yıllarca seni aradım, sen benim ilk göz ağrımsın. Bir gün programa çıkarsın diye her gün Esra Erol'u izledim. Seni görmeye geldim, göstermediler. Seni almamdan korktular. Baban da seni çok aradı. Lanet olsun seni verdiğim güne" demişti.

    Yaşadıklarını anlatan Nurcan Hanım, "14 yaşındayken Ömür'e 2 aylık hamileyken beni kötü yola saptırdılar. Başka erkeklere sattılar beni. Hepsini ispatlayabilirim size" ifadelerini kullanmıştı.

        30 YILLIK HASRET SONA ERDİ
        Anne-oğul 30 yıl sonra Esra Erol'da programında kavuştu. Birbirlerine sıkı sıkı sarılan Ömür Bey ile Nurcan Hanım, gözyaşlarına hakim olamadı.

        Nurcan Hanım, "Ömür'ün babasını da anlatır mısınız?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Adı Mustafa Şan, Gaziantep'te yaşıyor. O da Ömür'ü arıyormuş, onu da duydum. Hatta Ömür programa çıkmasaydı, o çıkacakmış. Bunları duyunca 'Benim bulamadığımı o bulursa helal olsun' dedim"

        Ömür Bey de annesinin sözleri üzerine şunları söyledi: "Buldu da galiba. Dün yayında anlatmadım. Askerdeyken iki kadın yanıma geldi. 'Biz seni yıllardır arıyoruz, bizim kim olduğumuzu sorma. Biz seni biliyoruz, sadece iyi olduğunu bilmek için geldik' dediler. Daha sonra o kadınları araştırdım ama bulamadım"

            KARDEŞLERİNİ İLK KEZ GÖRDÜ
            Annesinin ikinci evliliğinden iki kardeşi olan Ömür Bey, canlı yayında bir sürpriz daha yaşadı.

            Ömür Bey, varlıklarından haberdar olmadığı kardeşlerine gözyaşları içinde sarıldı.
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            Haberler Magazin 30 yıllık hasret Esra Erol’da son buldu! Hiç görmediği annesine kavuştu! Ömür babasıyla ilgili o gerçeği ilk kez açıkladı
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