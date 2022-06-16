30 yıllık hasret Esra Erol’da son buldu! Hiç görmediği annesine kavuştu! Ömür babasıyla ilgili o gerçeği ilk kez açıkladı

Ömür Bey de annesinin sözleri üzerine şunları söyledi: "Buldu da galiba. Dün yayında anlatmadım. Askerdeyken iki kadın yanıma geldi. 'Biz seni yıllardır arıyoruz, bizim kim olduğumuzu sorma. Biz seni biliyoruz, sadece iyi olduğunu bilmek için geldik' dediler. Daha sonra o kadınları araştırdım ama bulamadım"