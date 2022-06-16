30 yıllık hasret Esra Erol’da son buldu! Hiç görmediği annesine kavuştu! Ömür babasıyla ilgili o gerçeği ilk kez açıkladı

Ömür Bey, üç yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Seher Hanım'ın teşvikiyle Esra Erol'da programına başvurarak evlatlık verildiğini ve biyolojik annesini bulmak için yarım istediğini dile getirmişti.
Ömür Bey'in biyolojik annesi Nurcan Hanım da canlı yayına telefonla bağlanarak "Yıllarca seni aradım, sen benim ilk göz ağrımsın. Bir gün programa çıkarsın diye her gün Esra Erol'u izledim. Seni görmeye geldim, göstermediler. Seni almamdan korktular. Baban da seni çok aradı. Lanet olsun seni verdiğim güne" demişti.
Yaşadıklarını anlatan Nurcan Hanım, "14 yaşındayken Ömür'e 2 aylık hamileyken beni kötü yola saptırdılar. Başka erkeklere sattılar beni. Hepsini ispatlayabilirim size" ifadelerini kullanmıştı.