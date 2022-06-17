Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 17.06.2022 19:36
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    • 17.06.2022 19:36
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    Son dakika: Esra Erol'da büyük şok! Evli kadınla davullu zurnalı düğün yapmıştı! Canlı yayında gözaltına alındı

    Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına Yozgat’tan başvuran 23 yaşındaki Mustafa İldemir, “Ben cezaevindeyken eşim Vesile İldemir, evli bir adamla davullu zurnalı düğün yaptı” diyerek yardım istemişti. Mustafa İldemir, bugünkü canlı yayında eşi Vesile İldemir ile düğün yaptığı Adem Şeli'yle yüzleşti. Adem Şeli canlı yayında gözaltına alındı. İşte detaylar...

    Canlı yayında gözaltına alındı

    Esra Erol'da programına başvuran Mustafa İldemir, bir iftira nedeniyle cezaevine girdiğini ve bu süreçte eşinin evli bir adamla düğün yaptığını belirterek "2,5 yaşında kızım var. Onu benden ayırmasınlar. Benim tek derdim o" demişti.

    "GEL ÇOCUĞUNU AL"
    "Eşim beni arayıp çocuğu gelip almazsam yurda vereceğini söyledi" diyen Mustafa Bey, "Ben inanmadım, vermez diye düşündüm. Sonra Antalya'dan emniyet aradı ve 'Gel çocuğunu al' dediler. Bunun üzerine maddi durumum biraz kötüydü, telefonumu satıp Antalya'ya gittim" şeklinde konuşmuştu.

    Mustafa Bey, "Gel, çocuğumun velayetini bana ver ve boşanalım" diyerek eşine seslenmişti.

        BÜYÜK YÜZLEŞME
        Mustafa Bey, bugünkü canlı yayında eşi Vesile İldemir ile Adem Şeli ile canlı yayında yüzleşti.

        Programın ilerleyen dakikalarında ise son dakika gelişmesi yaşandı.

        Adem Şeli, velayeti annede olan çocuğu teslim etmediği için canlı yayında polis ekiplerince gözaltına alındı.

            DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI!
            Vesile İldemir ile Adem Şeli'nin düğün görüntüleri ve birlikte çektikleri videolarda canlı yayında yayınlanmıştı.

            Görüntüleri izlerken gözyaşlarına hakim olamayan Mustafa Bey, "Beni çocuğumdan ayrı bırakmayın. Allah'ından bulsun, ben başka bir şey istemiyorum ama çocuğumdan ayrılmayayım" şeklinde konuşmuştu.
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            Haberler Televizyon Son dakika: Esra Erol'da büyük şok! Evli kadınla davullu zurnalı düğün yapmıştı! Canlı yayında gözaltına alındı
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