Son dakika: Esra Erol'da büyük şok! Evli kadınla davullu zurnalı düğün yapmıştı! Canlı yayında gözaltına alındı

Esra Erol'da programına başvuran Mustafa İldemir, bir iftira nedeniyle cezaevine girdiğini ve bu süreçte eşinin evli bir adamla düğün yaptığını belirterek "2,5 yaşında kızım var. Onu benden ayırmasınlar. Benim tek derdim o" demişti.
"GEL ÇOCUĞUNU AL"
"Eşim beni arayıp çocuğu gelip almazsam yurda vereceğini söyledi" diyen Mustafa Bey, "Ben inanmadım, vermez diye düşündüm. Sonra Antalya'dan emniyet aradı ve 'Gel çocuğunu al' dediler. Bunun üzerine maddi durumum biraz kötüydü, telefonumu satıp Antalya'ya gittim" şeklinde konuşmuştu.
Mustafa Bey, "Gel, çocuğumun velayetini bana ver ve boşanalım" diyerek eşine seslenmişti.