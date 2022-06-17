Son dakika: Esra Erol'da büyük şok! Evli kadınla davullu zurnalı düğün yapmıştı! Canlı yayında gözaltına alındı

Esra Erol'da programına başvuran Mustafa İldemir, bir iftira nedeniyle cezaevine girdiğini ve bu süreçte eşinin evli bir adamla düğün yaptığını belirterek "2,5 yaşında kızım var. Onu benden ayırmasınlar. Benim tek derdim o" demişti.