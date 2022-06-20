Arka Sokaklar’ın komiseriydi 'ayrılık' itirafı geldi! “Güle güle yakışıklım” Hüsnü Çoban, Rıza Baba derken gerçek bambaşka çıktı!

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 'ayrılık' itirafı! Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı, polisiye, aksiyon, dram, komedi türündeki Arka Sokaklar dizisi geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı. Ünlü oyuncu diziden ayrıldığını duyurdu. Yeni sezonlarda yer almayacak. Bir süredir tedavi görüyordu, oyunculuğu komle bıraktı. Yeni mesleği de belli oldu.
16 yıldır ekranlarda boy gösteren Arka Sokaklar dizisi 632. bölümüyle geçtiğimiz Cuma günü sezon finali yaptı. Yeni sezon merakal beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.
VOLKAN KOMİSER'E VEDA
Dizide 'Volkan komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalanmıştı. Zor günleri geride bırakan Aksoy, doktorunun da tavsiyesiyle mesleğine ara verip Fethiye'ye yerleşti. Ünlü isim işi ve hayatına dair merak edilenleri verdiği bir röportajda açıkladı.
Hastalıktan çok şey öğrendiğini her fırsatta aktaran Aksoy, "Her ne olursa olsun umudu yitirmemek lazım. Her kötü olaydan iyi dersler çıkarmak lazım. En kötü anlarda bile olumlu düşünmek ve şu üç kuralı uygulamak lazım: Yemeği son lokmasına kadar yemek, dostlardan sohbeti esirgememek ve kahkahayı sonuna kadar koy vermek..." şeklinde paylaşım yapmıştı.
BOĞAÇ AKSOY ŞEHRİ TERK ETTİ
Tedavisi devam eden ünlü isim doktorun da tavsiyesiyle oyunculuğa ara verip Fethiye'ye yerleşti. Büyük oranda iyileşen ancak tedavisi devam eden başarılı oyuncu, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
Aksoy, kaptanlık diploması aldığını belirtti, "Doktorum uzun soluklu işlerde yer almamı istemiyor. Burada mutluyum, huzurluyum" dedi.
Bir tekne alıp kaptanlığa başlayan Aksoy, "Benim başıma geleceğini düşünmediğim bu hastalık, genç yaşımda beni buldu" şeklinde konuştu.