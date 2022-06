Arka Sokaklar’ın komiseriydi 'ayrılık' itirafı geldi! “Güle güle yakışıklım” Hüsnü Çoban, Rıza Baba derken gerçek bambaşka çıktı!

Hastalıktan çok şey öğrendiğini her fırsatta aktaran Aksoy, "Her ne olursa olsun umudu yitirmemek lazım. Her kötü olaydan iyi dersler çıkarmak lazım. En kötü anlarda bile olumlu düşünmek ve şu üç kuralı uygulamak lazım: Yemeği son lokmasına kadar yemek, dostlardan sohbeti esirgememek ve kahkahayı sonuna kadar koy vermek..." şeklinde paylaşım yapmıştı.

BOĞAÇ AKSOY ŞEHRİ TERK ETTİ

Tedavisi devam eden ünlü isim doktorun da tavsiyesiyle oyunculuğa ara verip Fethiye'ye yerleşti. Büyük oranda iyileşen ancak tedavisi devam eden başarılı oyuncu, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Aksoy, kaptanlık diploması aldığını belirtti, "Doktorum uzun soluklu işlerde yer almamı istemiyor. Burada mutluyum, huzurluyum" dedi.

Bir tekne alıp kaptanlığa başlayan Aksoy, "Benim başıma geleceğini düşünmediğim bu hastalık, genç yaşımda beni buldu" şeklinde konuştu.