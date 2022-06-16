Esra Erol setinden haberler kötü 'tansiyon fırladı öleceğim sandım' Caner Toygar'ın sağlık durumu korkutuyor! İntihar açıklaması...
Hafta içi her gün atv ekranlarının akşam kuşağında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da'nın sevilen muhabir, Caner Toygar'ın Instagram hesabında yaptığı paylaşımla herkesi korkutmuştu bir süre önce. Instagram hesabından yaptığı açıklamada beyninde bir kitle bulunduğunu ve MR çektireceğini söyleyen Caner Toygar'dan o gün bugündür, son sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yoktu. Haliyle Caner Toygar'ın sağlık durumu hakkında endişeler gün geçtikçe biraz daha artıyor. Geçtiğimiz günlerde son sağlık durumuna ilişkin paylaşım yapan Toygar son paylaşımıyla yine herkesi korkuttu.
16.06.2022 16:38 - Son Güncelleme: 16.06.2022 16:38
Hafta içi her gün atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" programında muhabirlik yapan Caner Toygar, 350 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutmuştu.
Çok zor dönemlerde geçiren ve ardından Esra Erol'un programında muhabirlik yapmaya başlayan Caner Toygar, şu sıralarda da sağlık açısından sıkıntılı günler geçiriyor.
BEYNİNDE KİTLE TESPİT EDİLDİ
Nisan 2017'de evlilik programında tanıştığı Berke Kentli ile hayatını birleştiren ancak 6 ay sonra boşanma kararı alan ve hayatına bekar olarak devam eden Caner Toygar, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama ile sevenlerini endişelendirmişti.