Rıza Baba'nın gözünün nuruydu! 'İyi ki yollarımız kesişti' 16 yıldır kesintisiz yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı!

16 yıldır kesintisiz yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı. 30 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Yapımcılığını Erler Film'in, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği, başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı dizide son bölümde son kez rol aldı. İşte hüzünlendiren o paylaşımı...
ARKA SOKAKLARI'IN DAİMİ OYUNCUSUYDU!
Arka Sokaklar dizisinde Cemal Şahin rolüne hayat veren Yiğitcan Ergin sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.
2019 yılında katılan Ergin, Rıza Baba'nın eskiden bu yana tanıdığı ve başarısıyla bilinen Cemal Şahin rolünü canlandırıyordu.
Oyuncunun paylaşımı şöyle;
17 Haziran'da yayınlanacak olan yeni bölümde diziden ayrılacak olan Ergin paylaşımında "İyi ki yollarımız kesişti. İyi ki yolumuz buralardan geçti. Bu yol nereye gider bilmiyorum ama artık nerede başladığını biliyorum. Sürçülisan ettiysek affola" dedi.