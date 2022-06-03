Arka Sokaklar'da Rıza Baba’nın ilk göz ağrısıydı! Kıvırcık Pınar'ın son haline bakın! 40 yaşındaki Pınar Aydın’ı gören inanamıyor
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar dizisi Gamze Özçelik, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Zafer Ergin, İlker İnanoğlu gibi birçok ünlü ismi kadrosuna dahil etti. Bu isimlerden bazıları yapıma veda etti ancak canlandırdıkları karakterlerle hafızalara kazındı. O isimlerin arasında yer alan ve Rıza Baba'nın ilk göz ağrısı olarak hafızalara kazınan Pınar Aydın, dizinin yayınlandığı akşam gündem oldu. Birçok internet kullanıcısı, Aydın'ın son halini merak edip araştırmaya başlandı. Evlendikten sonra Giresun'a taşınan ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Pınar Aydın'ın son hali...
03.06.2022 08:39 - Son Güncelleme: 03.06.2022 08:40
2004 yılında yayınlanan müzik yarışması Akademi Türkiye'de 3. olarak kariyerinde ilk büyük adımı atan Pınar Aydın, ardından Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakterini canlandırarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.