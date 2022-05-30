Arka Sokaklar'ın demirbaşıydı! “Elveda Hüsnü Çoban” Hüsnü Çoban defteri kapandı! Cenazesi kalktı! İşte Özgür Ozan'ın yeni dizisi...

Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı, polisiye, aksiyon, dram, komedi türündeki dizi Arka Sokaklar 628. bölüme kadar ilgi ile izlendi. Sezon finali yapmaya hazırlanan sevilen diziden ayrılan ayrılana! Hüsnü Çoban detayı ortalığı kasıp kavurdu. Dizinin 1. bölümünden beri kadroda yer alan ünlü oyuncunun diziden ayrılacağı iddia edildi. İşte yeni gelişmeye daire ayrıntılar...