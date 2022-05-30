Arka Sokaklar'ın demirbaşıydı! “Elveda Hüsnü Çoban” Hüsnü Çoban defteri kapandı! Cenazesi kalktı! İşte Özgür Ozan'ın yeni dizisi...

Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı, polisiye, aksiyon, dram, komedi türündeki dizi Arka Sokaklar 628. bölüme kadar ilgi ile izlendi. Sezon finali yapmaya hazırlanan sevilen diziden ayrılan ayrılana! Hüsnü Çoban detayı ortalığı kasıp kavurdu. Dizinin 1. bölümünden beri kadroda yer alan ünlü oyuncunun diziden ayrılacağı iddia edildi. İşte yeni gelişmeye daire ayrıntılar...
ARKA SOKAKLAR'DA GÜRÜLTÜ KOPARTACAK AYRILIK!
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizinden kötü haber!
Cuma akşamları Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizi sezon finaline doğru kadroda değişikliğe gidiyor. İddiaya göre Özgür Ozan yeni sezonda yer almayacak.
BAŞKA BİR DİZİDE ROL ALDI!
Dizide Hüsnü Çoban karakterine hayat veren sevilen oyuncu Bein Connect imzalı, Vay Bunlar isimli dizide gözüktü.
Giray Altınok ile Kerem Özdoğan gibi ünlü oyuncuların bulunduğu Vay Bunlar dizisindeki karakteri merak edilirken Arka Sokaklar dizisindeki akıbeti merak edildi. Hüsnü Çoba'ın dizideki defterini kapattığına dair yorumlar geldi.