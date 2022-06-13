Sezon finali gümbür gümbür geliyor! Kuruluş Osman 98. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Alplar! Yenişehir’i alacağız!"

Osman Bey, hem Çobanoğlu Ali Bey'e gerçekleri göstermek hem de hain olduğunu delillendirdiği Barkın'ın foyasını ortaya çıkarmak için Ali Bey'le buluşur. Osman Bey, Çobanoğlu Ali Bey'e gerçekleri anlatırken "Barkın! Gel bura Türkmen'in yüz karası kansız!" diyerek suçlarını itiraf etmesini ister. Osman Bey'in Barkın'ı sıkıştırmasıyla paniğe kapılan Hüsameddin kaçar. Kaçan Hüsameddin'i Boran yakalayıp getirir. Hüsameddin Barkın'ın Arius'un öğrencisi olduğunu söyleyerek "Tüm oyunları birlikte kurdular. Benim suçum yok... Ben emir kuluyum! Bey yap dedi ben yaptım! Söğüt'ü birlikte patlattılar. Umur Bey… İvaz bey hepsini öldürdü. Nikola'ya... Arius'a, Romanos'a hepsine bilgi sızdırdı" diyerek Barkın'ın bütün suçlarını itiraf eder. Hüsameddin itirafları ve Osman Bey'in ortaya koyduğu deliller sonrası yıllarca büyük hainlikler yapan Barkın'ın foyası artık ortaya çıkmıştır. Ali Bey ve Oğlu Şehzade Mustafa yaşananlar karşısında şoka girerken Osman Bey pusatını çevirir ve Barkın'ın kellesini alarak cezasını keser.