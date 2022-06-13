Sezon finali gümbür gümbür geliyor! Kuruluş Osman 98. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Alplar! Yenişehir’i alacağız!"

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 98. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanına Osman Bey'in "Alplar! Yenişehir'i alacağız!" şeklindeki sözleri damga vurdu.
Nefes kesen tanıtım sosyal medyada büyük ses getirirken son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Kuruluş Osman 97'nci bölümde nelere yaşandı? İşte detaylar...
OSMAN BEY TÜM OYUNLARI BOZDU
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 97'nci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 97'nci bölümüne yıllarca büyük hainlikler yapan Barkın Bey'in foyasının ortaya çıkması ve Osman Bey'in Barkın'ı infaz ederek cezasını kesmesi damgasını vurdu.
#DevletOlmaVakti etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu.