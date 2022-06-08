Gülsim Ali'nin ayrıldığı diziden o oyuncuyu kaptılar! Hüsnü Çoban'ın yerine gelecek! Gönül Dağı'ndan Arka Sokaklar'a geçti!

Gönül Dağı dizisinin sezon finali büyük ses getirmişti. Dizide Dilek karakterinin hikayesi sona ermiş başrol oyuncu Gülsim Ali İlhan projeden ayrılmıştı. Hemşire Elif'in babası Arif karakteriyle bir dönem Gönül Dağı kadrosunda bulunan usta oyuncu Cem Kurtoğlu da diziden ayrılan oyuncular arasında yer alıyor. Kurtoğlu'nun Arka Sokaklar'a transfer olduğu iddia edildi. İşte bomba iddianın detayları...
Türk sinemasının usta oyuncusu Cem Kurtoğlu iddiaya göre Arka Sokaklar'da rol alacak. Karakteri de Rıza Baba'ya bela olacak. 2006 yılında bu yana ekranlarda boy gösteren Arka Sokaklar dizisi oyuncu kadrosunu genişletecek.
GÖNÜL DAĞI'NDAN ARKA SOKAKLAR'A BOMBA TRANSFER!
TRT1 ekranlarındaki Gönül Dağı dizisinde hemşire Elif'in babası Arif karakteriyle başarılı oyunculuğunu sergileyen Cem Kurtoğlu'nun Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna katıldığı iddia edildi.
RIZA BABA'NIN BAŞINI YENİ BİR BELAYA SOKACAK
Gelen bilgilere göre, usta oyuncunun canlandıracağı karakterin Rıza Baba'nın başına bela olacak bir isim olduğu ifade ediliyor.