Arka Sokaklar'ın güzeller güzeli Ezgi'si Ela Yörüklü'nün eski haline bakın! Arka Sokaklar'ın esmer bombası Ela Yörüklü...
2006 yılından bu yana yayında olan Arka Sokaklar'ın kadrosundan kimler geldi kimler geçti... Onlardan biri de şimdilerde Selin karakterini canlandıran Ela Yörüklü. 1998 doğumlu başarılı oyuncu Arka Sokaklar dizisine kadar bir kaç yapımda rol aldı almasına ama patlamasını Arka Sokaklar ile yaptı. Genç oyuncunun sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Ela Yörüklü'nün çocukluk fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte başta Ela Yörüklü olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
10.06.2022 10:39 - Son Güncelleme: 10.06.2022 10:39
2017 Best Model of Turkey ikincisi Ela Yörüklü, şimdilerde Kanal D'nin fenomen dizisi "Arka Sokaklar"da 'Ezgi Vural' rolüyle seyirci karşısında.
Ela Yörüklü, 1998 yılında Bursa'da doğmuştur. Yüksek öğretim eğitimini Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tamamlamıştır.
Başarılı oyuncu şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan 'Arka Sokaklar' adlı dizide Ezgi karakterine hayat vermektedir. Oğlak burcu özelliklerine sahip olan Ela Yörüklü, 1.78 metre uzunlukta ve 52 kilogram ağırlıktadır.
İşte başta Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü olmak üzere ünlülerin değişimleri.
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