Arka Sokaklar’ın güzeller güzeli Ezgi’si Ela Yörüklü’nün eski haline bakın! Arka Sokaklar’ın esmer bombası Ela Yörüklü...

Başarılı oyuncu şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan 'Arka Sokaklar' adlı dizide Ezgi karakterine hayat vermektedir. Oğlak burcu özelliklerine sahip olan Ela Yörüklü, 1.78 metre uzunlukta ve 52 kilogram ağırlıktadır.

İşte başta Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü olmak üzere ünlülerin değişimleri.