Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 06.06.2022 16:25
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    • 06.06.2022 16:26
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 6 Haziran 2022 | Ali ile kaçan Şengül'den büyük itiraf! Milyonlar ekran başına kilitlenecek

    Ali ile kaçan Şengül'den büyük itiraf... "Eşim beni istemiyor, 10 aylık bebeğimin bana ihtiyacı var." diyen Mervenur yuvasını kurtarmak istiyor! "Kayınvalidem yuvamızı yıktı, boşanmak istemiyorum." diyen Ufuk Bey'in feryadı! ve daha fazlası Esra Erol'da programında Atv canlı yayınında...

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv canlı yayın Esra Erol izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...

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    Ali ile kaçan Şengül'den büyük itiraf...

    "Eşim beni istemiyor, 10 aylık bebeğimin bana ihtiyacı var." diyen Mervenur yuvasını kurtarmak istiyor!
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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 6 Haziran 2022 | Ali ile kaçan Şengül'den büyük itiraf! Milyonlar ekran başına kilitlenecek
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