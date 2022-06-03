Esra Erol’da korkutan anlar! Aylar sonra kızına kavuşan anne bir anda yere yığıldı! Yürekleri ağza getirdi

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sabile Hanım, "Sen benim her şeyimdin, göz bebeğimdin, umudumdun. Niye böyle yaptın? Ben ister miyim senin hayatın mahvolsun? Ben senin her şeyine razıyım. Kellemi de versem seni bırakmam" diyerek kızına seslendi.