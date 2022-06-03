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    • Televizyon
    • 03.06.2022 19:44
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    • 03.06.2022 19:55
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    Esra Erol’da korkutan anlar! Aylar sonra kızına kavuşan anne bir anda yere yığıldı! Yürekleri ağza getirdi

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Sabile Hanım, 19 yaşındaki kızı Seher Dinç’in Mart ayında evi terk ettiğini belirterek yardım istedi. Esra Erol’un ulaştığı Seher Dinç, bugünkü canlı yayına çıkarak aylar sonra annesi iler karşı karşıya geldi. Kızını görünce mutluluk gözyaşları dökmeye başlayan Sabile Hanım, bir anda yere yığılarak herkesi korkuttu. İşte detaylar...

    Esra Erol’da korkutan anlar!

    Sabile Hanım, 19 yaşındaki kızı Seher Dinç'in Mart ayında evi terk ettiğini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi.

    Kızının üniversite hayali olduğunu dile getiren Sabile Hanım, "Hemşire olmak istiyordu. Üniversite okumak için çalışıp para kazanacağını söyledi. İşe başladıktan 4 ay sonra kızımın çalıştığı hastaneye gittim, orada çalışmadığını söylediler" ifadelerini kullandı.

    Seher Dinç ile yüzleşen Sabile Hanım, bu olayın ardından kızına güveninin kalmadığını dile getirerek "Kızımı Hatice Ateş kandırdı. İşe gittiğini söylediği zamanlarda bu arkadaşıyla takılıyormuş. Ben bunu ortaya çıkardıktan sonra evden kaçtı" dedi.

        NİŞANLANDI!
        Esra Erol'un bulduğu Seher Dinç, canlı yayına telefonla bağlanarak Batuhan Ateş ile nişanlandığını söyledi.

        KIZINA CANLI YAYINDA KAVUŞTU
        Sabile Hanım, bugünkü canlı yayında kızı Seher Dinç'e kavuştu. Kızını görünce mutluluk gözyaşları döken Sabile Hanım, bir anda yere yığılarak yürekleri ağza getirdi.

        Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sabile Hanım, "Sen benim her şeyimdin, göz bebeğimdin, umudumdun. Niye böyle yaptın? Ben ister miyim senin hayatın mahvolsun? Ben senin her şeyine razıyım. Kellemi de versem seni bırakmam" diyerek kızına seslendi.

            Annesinin sözleri üzerine gözleri donan Seher Hanım, "Annemin üzülmesini istemem. Ben onu reddetmedim. Ailem hep üzerime düşerdi, sevdiklerini hissettirirlerdi. Ancak güvenleri kaybolunca çok üzerime geldiler. Bir anda evden soğudum" şeklinde konuştu.

            "PİŞMANIM"
            Seher Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Farklı bir arkadaş ortamına girdim ve eğleniyordum. Sevdiğim insan da o arkadaş grubundaydı. O dönem evden bunaldım, soğudum. Bu yüzden evi terk ettim. Pişmanım" dedi.
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