Esra Erol’da korkutan anlar! Aylar sonra kızına kavuşan anne bir anda yere yığıldı! Yürekleri ağza getirdi

Sabile Hanım, 19 yaşındaki kızı Seher Dinç'in Mart ayında evi terk ettiğini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi.
Kızının üniversite hayali olduğunu dile getiren Sabile Hanım, "Hemşire olmak istiyordu. Üniversite okumak için çalışıp para kazanacağını söyledi. İşe başladıktan 4 ay sonra kızımın çalıştığı hastaneye gittim, orada çalışmadığını söylediler" ifadelerini kullandı.
Seher Dinç ile yüzleşen Sabile Hanım, bu olayın ardından kızına güveninin kalmadığını dile getirerek "Kızımı Hatice Ateş kandırdı. İşe gittiğini söylediği zamanlarda bu arkadaşıyla takılıyormuş. Ben bunu ortaya çıkardıktan sonra evden kaçtı" dedi.