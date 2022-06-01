Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay! Kelle paça yediği gün boşanma kararı aldı! “Evlendikten sonra kalamar, ahtapot yiyemedim”

Miraç Deniz, 2020'nin Temmuz ayında evlendiği Hatice Deniz ile yalnızca 2 ay aynı evde yaşadı.
Hatice Deniz'in her şeye karışması nedeniyle sevdiği çoğu şeyden vazgeçen Miraç Bey, son kavgaları sırasında eşinden gelen bir itiraf üzerine boşanma kararı aldı. Ancak Miraç Bey, iki ay aynı evde yaşadığı Hatice Hanım'dan bir türlü boşanamadı.
Miraç Deniz bunun üzerine annesi Hatice Deniz'i de yanına alarak Esra Erol'un kapısını çaldı. Canlı yayında yaşadıklarını anlatan Miraç Bey, eşinin hareketlerinden yediklerine kadar her şeye karıştığını söyledi.