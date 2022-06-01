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    • Televizyon
    • 01.06.2022 19:45
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    • 01.06.2022 19:52
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    Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay! Kelle paça yediği gün boşanma kararı aldı! “Evlendikten sonra kalamar, ahtapot yiyemedim”

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına annesi Hatice Deniz ile başvuran Miraç Deniz, “2 aylık evliliğimde kalamar, ahtapot hatta portakal bile yiyemedim. En son kavgada kelle paçadan çıktı” diyerek eşi Hatice Deniz’den boşanmak istediğini anlattı. Yaşadıklarını anlatan Miraç Bey, herkesi şoke etti. İşte detaylar...

    Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay!

    Miraç Deniz, 2020'nin Temmuz ayında evlendiği Hatice Deniz ile yalnızca 2 ay aynı evde yaşadı.

    Hatice Deniz'in her şeye karışması nedeniyle sevdiği çoğu şeyden vazgeçen Miraç Bey, son kavgaları sırasında eşinden gelen bir itiraf üzerine boşanma kararı aldı. Ancak Miraç Bey, iki ay aynı evde yaşadığı Hatice Hanım'dan bir türlü boşanamadı.

    Miraç Deniz bunun üzerine annesi Hatice Deniz'i de yanına alarak Esra Erol'un kapısını çaldı. Canlı yayında yaşadıklarını anlatan Miraç Bey, eşinin hareketlerinden yediklerine kadar her şeye karıştığını söyledi.

        Miraç Bey, "Sokakta yürürken elimin cebimde yürümemi istiyordu. Rahatsız olduğumu söylüyordum. Buna aldırmıyordu. Elimi cebime koymayınca surat yapıyor, iki gün konuşmuyordu" ifadelerini kullandı.

        Eşinin yediklerine de karıştığını dile getiren Miraç Bey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben serbest dalış yapıyorum, balık avlayıp yiyorum. Deniz ürünlerini çok severim. Ancak o sevmediği için yapmıyor ve yememi de istemiyor. Başka bir yerde gizli yesem, surat yapar ve sıkıntı çıkartır. 'Babasını kaybetmiş yaşadıklarını belki böyle yansıtıyordur' dedim, sürekli alttan aldım. Babası portakalı sevmiyormuş bu nedenle eve hiç almadık" dedi.

        Miraç Bey, eşinin sadece kendisine değil çevresine de karıştığını söyleyerek "Kendisi nohut sevmiyor ve bu nedenle evde yapmıyor. Ben çok severim. Kız kardeşi de sever ve nohut yemeye iki kat aşağıdaki komşuya gider, evde yemesine izin vermez" şeklinde konuştu.

            "SON KAVGA KELLE PAÇA YEDİĞİMİZ GÜN ÇIKTI"
            Miray Bey, "Bir gün ailecek otururken, kelle paça yemek istedim. 'Kesinlikle yiyemezsin' diye karşı çıktı. Babam, kardeşim, ailem orada utandım bir yandan. O gün tartışma çok büyüdü ve bana 'ben erkek arkadaşımı unutamadım' dedi. O akşam bende fiş koptu" diye konuştu.

            Eşiyle anlaşmalı boşanmaya karar verdiklerini belirten Miraç Bey, "Son kavgadan sonra birlikte anneme gittik, boşanma kararı aldığımızı söyledik. Sonra eve döndük ve haklarımız neler, nasıl saygı çerçevesinde bitirebiliriz diye birlikte araştırma yaptık. Ancak sonra boşanma çekişmeliye döndü. Beni evden kovmakla, cinsel ilişkiye zorlamakla ve altınları vermemekle suçladı" dedi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay! Kelle paça yediği gün boşanma kararı aldı! “Evlendikten sonra kalamar, ahtapot yiyemedim”
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