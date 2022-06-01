Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay! Kelle paça yediği gün boşanma kararı aldı! “Evlendikten sonra kalamar, ahtapot yiyemedim”

Eşinin yediklerine de karıştığını dile getiren Miraç Bey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben serbest dalış yapıyorum, balık avlayıp yiyorum. Deniz ürünlerini çok severim. Ancak o sevmediği için yapmıyor ve yememi de istemiyor. Başka bir yerde gizli yesem, surat yapar ve sıkıntı çıkartır. 'Babasını kaybetmiş yaşadıklarını belki böyle yansıtıyordur' dedim, sürekli alttan aldım. Babası portakalı sevmiyormuş bu nedenle eve hiç almadık" dedi.