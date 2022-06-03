ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Burcu Siyahkaş, eski eşi Volkan Kıvılcım'ın oğulları Varol Kıvılcım'ı kaçırdığını belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti.
24 Nisan tarihinde velayeti kendisinde olan 8 yaşındaki oğlunun eski eşi Volkan Kıvılcım tarafından kaçırıldığını söyleyen gözü yaşlı anne, "Oğluma, bana ve aileme psikolojik şiddet uyguladı. Oğlumu bu şiddetten kurtarmak istiyorum" demişti.
Esra Erol'da programının dün yayınlanan bölümünde ünlü sunucu, Varol Kıvılcım'ı bulduğunu açıkladı. Gelen bir ihbar üzerine Volkan Kıvılcım ve Varol Kıvılcım'ın Sinop Sanayi Sitesi'nde bulunduğu aktarıldı.