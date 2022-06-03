Erol, binlerce beğeni alan paylaşımına şu notu ekledi: "Ben hep nefes aldıkça umudun da olduğuna inandım, birçok kez bunun böyle olduğunu hep birlikte izledik.

Burcu annenin oğlunu bulmak için çıkmadığı televizyon haberi kalmamıştı, gazetelerde haber olmuş, sonuç alamamıştı. Tüm umutları tükenmişken ona oğlunu bulacağım sözünü verdim. Bu sözü verirken "Esra Erol'da" programının ekibine ve çok sevgili izleyicilerime güvenmiştim.