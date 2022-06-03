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    • Magazin
    • 03.06.2022 23:40
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    • 03.06.2022 23:54
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    Gözü yaşlı annenin imdadına koşmuştu! Esra Erol’dan duygusal satırlar! “Ülkemizin başına gelen en güzel şey...”

    Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol, “Nefes aldıkça, umut hep var” sloganıyla binlerce insana yardım eli uzattı. Birçok insanın gönlünde taht kuran ünlü sunucu, son olarak oğlu için programa başvuran Burcu Siyahkaş’ın derdine derman oldu. Tüm Türkiye’nin konuştuğu olayı mutlu sona bağlayan Erol, konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Duygusal bir yazı kaleme alan ünlü sunucu, kısa sürede gündem oldu. Takipçileri, Erol için “İyi ki varsın Esra’m”, “Allah seni başımızdan eksik etmesin” yorumlarında bulundu. İşte Esra Erol’un sevenlerini duygulandıran o paylaşımı...

    Esra Erol’dan duygusal satırlar!

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Burcu Siyahkaş, eski eşi Volkan Kıvılcım'ın oğulları Varol Kıvılcım'ı kaçırdığını belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti.

    24 Nisan tarihinde velayeti kendisinde olan 8 yaşındaki oğlunun eski eşi Volkan Kıvılcım tarafından kaçırıldığını söyleyen gözü yaşlı anne, "Oğluma, bana ve aileme psikolojik şiddet uyguladı. Oğlumu bu şiddetten kurtarmak istiyorum" demişti.

    Esra Erol'da programının dün yayınlanan bölümünde ünlü sunucu, Varol Kıvılcım'ı bulduğunu açıkladı. Gelen bir ihbar üzerine Volkan Kıvılcım ve Varol Kıvılcım'ın Sinop Sanayi Sitesi'nde bulunduğu aktarıldı.

        Esra Erol ekibiyle Sinop'a gidip oğluna kavuşan Burcu Siyahkaş, bugünkü canlı yayında ünlü sunucuya çiçek hediye etti.

        O anları sosyal medya hesabında yayınlayan Esra Erol ise duygusal bir yazı kaleme aldı.

        Erol, binlerce beğeni alan paylaşımına şu notu ekledi: "Ben hep nefes aldıkça umudun da olduğuna inandım, birçok kez bunun böyle olduğunu hep birlikte izledik.

        Burcu annenin oğlunu bulmak için çıkmadığı televizyon haberi kalmamıştı, gazetelerde haber olmuş, sonuç alamamıştı. Tüm umutları tükenmişken ona oğlunu bulacağım sözünü verdim. Bu sözü verirken "Esra Erol'da" programının ekibine ve çok sevgili izleyicilerime güvenmiştim.

            "BENİ HAKLI ÇIKARDINIZ"
            Beni haklı çıkardınız, o güzel çocuğumuzu bulduk. Burcu anne dün gece oğlunun kokusunu içine çekerek uyudu.

            Bu dünyalara değer.

            "UNUTMAYIN YALNIZ DEĞİLSİNİZ"
            Burcu annenin benim için söylediği o güzel sözleri, ben tüm Esra Erol izleyicileri için söylüyorum: Ülkemizin başına gelen en güzel şey benim izleyicilerim. O çiçekleri sizin adınıza aldım, iyi ki varsınız

            Ve unutmayın yalnız değilsiniz"

            Takipçileri, Erol için "İyi ki varsın Esra'm", "Allah seni başımızdan eksik etmesin" yorumlarında bulundu.
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            Hegemonya Belgeseli
            Haberler Magazin Gözü yaşlı annenin imdadına koşmuştu! Esra Erol’dan duygusal satırlar! “Ülkemizin başına gelen en güzel şey...”
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