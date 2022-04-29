Müge Anlı'da ağızları açık bırakan aşk tuzağı! Başkasının kimliği ile 'Yaşam Koçu'nun parasını aldı yetmedi yalan ölüm haberi yolladı
Müge Anlı'da ağızları açık bırakan aşk tuzağı! Başkasının kimliği ile 'Yaşam Koçu'nun parasını aldı yetmedi yalan ölüm haberi yolladı. Yaşam koçu olarak çalışan Nazan Koç, bir aşk hikayesinin ardından hem parasını hem sağlığını kaybetti. Nazan Koç, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşadıklarını anlattı. Akıllara durgunluk veren olayda "Sadece paramı değil hayatımı da çaldı" diyen Yaşam Koçu'nun ardından kimliği kullanılan Ahmet Pektaş da Atv canlı yayınına bağlandı.
29.04.2022 13:22 - Son Güncelleme: 29.04.2022 13:36
Yaşadıklarının ardından kanser olduğunu dile getiren Koç, kandırılma hikayesini Müge Anlı canlı yayınında anlattı.
Kendisini dolandıran kişinin kalp rahatsızlığı olduğunu belirten Nazan Koç, "Kalp rahatsızlığı da doğru değilmiş. Ben sürekli bu yüzden vicdan yaptım. Bana çok zengin olduğunu söylemesine rağmen 50 bin Euro'mu aldı" diye konuştu.
Bugün Müge Anlı canlı yayınına, kimliği çalınan kişi olan Ahmet Pektaş da katıldı. İkilinin sözleri Müge Anlı canlı yayınına damga vurdu.