Müge Anlı’da ağızları açık bırakan aşk tuzağı! Başkasının kimliği ile ’Yaşam Koçu’nun parasını aldı yetmedi yalan ölüm haberi yolladı

Kendisini dolandıran kişinin kalp rahatsızlığı olduğunu belirten Nazan Koç, "Kalp rahatsızlığı da doğru değilmiş. Ben sürekli bu yüzden vicdan yaptım. Bana çok zengin olduğunu söylemesine rağmen 50 bin Euro'mu aldı" diye konuştu.