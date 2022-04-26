RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı Fransa'dan gelen Benoit Murat'ı annesi Zeynep'e kavuşturdu! 34 yıllık hasret Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işte böyle son buldu

Müge Anlı Fransa'dan gelen Benoit Murat'ı annesi Zeynep'e kavuşturdu! 34 yıllık hasret Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son buldu. 1988'de daha 6 aylıkken Ankara'dan Fransız bir aileye evlatlık verilen 34 yaşındaki Benoit Murat, biyolojik ailesini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. 5 dakika içinde Müge Anlı, Benoit Murat'ın annesi Zeynep'i buldu. Yıllarca annesinin adını Menevşe olarak bilen Benoit Murat, bugün Müge Anlı canlı yayınında annesi ile 34 yıl sonra bir araya geldi. O anlar izleyiciyi mutluluk gözyaşlarına boğdu.

26.04.2022 12:02 - Son Güncelleme: 26.04.2022 12:17
Müge Anlı Fransa’dan gelen Benoit Murat’ı annesi Zeynep’e kavuşturdu! 34 yıllık hasret Müge Anlı ile Tatlı Sert’te işte böyle son buldu

Müge Anlı Fransa'dan gelen Benoit Murat'ı annesi Zeynep'e kavuşturdu! 34 yıllık hasret Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işte böyle son buldu...

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Müge Anlı Fransa’dan gelen Benoit Murat’ı annesi Zeynep’e kavuşturdu! 34 yıllık hasret Müge Anlı ile Tatlı Sert’te işte böyle son buldu

1988'de 6 aylıkken Ankara'dan Fransız bir aileye evlatlık verilen 34 yaşındaki Benoit Murat'ın biyolojik annesinin adı Menevşe, babasının adı ise Şahin'idi.

Müge Anlı Fransa’dan gelen Benoit Murat’ı annesi Zeynep’e kavuşturdu! 34 yıllık hasret Müge Anlı ile Tatlı Sert’te işte böyle son buldu

Elde edilen bu bilgi ile yola çıkan 34 yaşındaki Benoit Murat, Müge Anlı'dan yardım istedi. Fransa'dan gelen konuğuna 5 dakika içerisinde çare olan Anlı, biyolojik aileyi buldu bulmasına ama ortaya çıkan gerçekler Benoit Murat'ı da izleyenleri de şaşırttı.

Müge Anlı Fransa’dan gelen Benoit Murat’ı annesi Zeynep’e kavuşturdu! 34 yıllık hasret Müge Anlı ile Tatlı Sert’te işte böyle son buldu

Önce Müge Anlı canlı yayınına Benoit Murat'ın dayısı olduğunu ifade eden kişi bağlandı bahsi geçen kişinin kız kardeşi olduğunu ifade etti. Ardından Murat'tan DNA testi istediğini söyleyen dayı olarak bilinen kişi, kardeşinin oğlu olmadığını Murat'ın aslında kardeşinin iş yerinde çalışan kişinin oğlu olduğunu ifade etti.

Müge Anlı Fransa’dan gelen Benoit Murat’ı annesi Zeynep’e kavuşturdu! 34 yıllık hasret Müge Anlı ile Tatlı Sert’te işte böyle son buldu

Programa bağlanan Benoit'in dayısı Ahmet Poyraz, "Biz de Murat'ı arıyorduk yurt dışında olduğu için bulamıyorduk. Yeğenim olduğunu ben de nüfus müdürlüğünden öğrendim. Çocuğu kardeşime sordum. Kız kardeşim bana 'Bu bebek yanında çalıştığım kadının çocuğu. Çocuğu bana verdi. Ben de nüfusuma aldım. Daha sonra evlatlık verdim' dedi. DNA testi yaptıralım. Çocuğum kız kardeşime ait olup olmadığı belli olur" dedi.

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