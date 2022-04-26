Müge Anlı Fransa'dan gelen Benoit Murat'ı annesi Zeynep'e kavuşturdu! 34 yıllık hasret Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işte böyle son buldu
Müge Anlı Fransa'dan gelen Benoit Murat'ı annesi Zeynep'e kavuşturdu! 34 yıllık hasret Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son buldu. 1988'de daha 6 aylıkken Ankara'dan Fransız bir aileye evlatlık verilen 34 yaşındaki Benoit Murat, biyolojik ailesini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. 5 dakika içinde Müge Anlı, Benoit Murat'ın annesi Zeynep'i buldu. Yıllarca annesinin adını Menevşe olarak bilen Benoit Murat, bugün Müge Anlı canlı yayınında annesi ile 34 yıl sonra bir araya geldi. O anlar izleyiciyi mutluluk gözyaşlarına boğdu.
Müge Anlı Fransa'dan gelen Benoit Murat'ı annesi Zeynep'e kavuşturdu! 34 yıllık hasret Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işte böyle son buldu...
1988'de 6 aylıkken Ankara'dan Fransız bir aileye evlatlık verilen 34 yaşındaki Benoit Murat'ın biyolojik annesinin adı Menevşe, babasının adı ise Şahin'idi.
Önce Müge Anlı canlı yayınına Benoit Murat'ın dayısı olduğunu ifade eden kişi bağlandı bahsi geçen kişinin kız kardeşi olduğunu ifade etti. Ardından Murat'tan DNA testi istediğini söyleyen dayı olarak bilinen kişi, kardeşinin oğlu olmadığını Murat'ın aslında kardeşinin iş yerinde çalışan kişinin oğlu olduğunu ifade etti.
Programa bağlanan Benoit'in dayısı Ahmet Poyraz, "Biz de Murat'ı arıyorduk yurt dışında olduğu için bulamıyorduk. Yeğenim olduğunu ben de nüfus müdürlüğünden öğrendim. Çocuğu kardeşime sordum. Kız kardeşim bana 'Bu bebek yanında çalıştığım kadının çocuğu. Çocuğu bana verdi. Ben de nüfusuma aldım. Daha sonra evlatlık verdim' dedi. DNA testi yaptıralım. Çocuğum kız kardeşime ait olup olmadığı belli olur" dedi.