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    • 01.05.2022 00:28
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    • 01.05.2022 00:28
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    Otoparkta gerginlik çıktı Berk’in gözü döndü! Kardeşlerim 51. bölüm fragmanı yayınlandı: “Doğru konuş seni buraya gömerim”

    Atv erkanlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yayınlanan son bölümle nefes kesti. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kardeşlerim’in 51. bölüm fragmanı da yayınlandı. Otopark sahnesinin yer aldığı fragmana Berk’in “Doğru konuş seni buraya gömerim” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 51. bölüm fragmanı...

    Berk’in gözü döndü!

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kardeşlerim, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi.

    Otopark sahnesinin yer aldığı fragmana Berk'in "Doğru konuş seni buraya gömerim" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Emir, arabasıyla beraber denizin derinliklerinde kaybolurken, Asiyeler de iş birliği yapmaktan başka çareleri olmadığını kabullenirler.

    Ataman Koleji'nde; Ömer, Doruk, Oğulcan ve Berk'i ciddi derecede etkileyecek sürprizler yaşanmaya başlarken, şirketteki iplerin elinde olduğunu göstermek isteyen Akif, Ayla ve Nebahat'e kurnazca bir oyun kurar.

        Gönül, Orhan'ı Şengül'den uzaklaştırmak için sinsi hamleler yaparken, çaresizce ne yapacaklarını düşünen Asiyeler ise, okulda gördükleri manzara karşısında şoke olurlar.

        KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU
        Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga).

        Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
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        Fırtına’nın şampiyonluk hikayesi
        Haberler Televizyon Otoparkta gerginlik çıktı Berk’in gözü döndü! Kardeşlerim 51. bölüm fragmanı yayınlandı: “Doğru konuş seni buraya gömerim”
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