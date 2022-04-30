Otoparkta gerginlik çıktı Berk’in gözü döndü! Kardeşlerim 51. bölüm fragmanı yayınlandı: “Doğru konuş seni buraya gömerim”

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kardeşlerim, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi.
Otopark sahnesinin yer aldığı fragmana Berk'in "Doğru konuş seni buraya gömerim" şeklindeki sözleri damga vurdu.
KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Emir, arabasıyla beraber denizin derinliklerinde kaybolurken, Asiyeler de iş birliği yapmaktan başka çareleri olmadığını kabullenirler.
Ataman Koleji'nde; Ömer, Doruk, Oğulcan ve Berk'i ciddi derecede etkileyecek sürprizler yaşanmaya başlarken, şirketteki iplerin elinde olduğunu göstermek isteyen Akif, Ayla ve Nebahat'e kurnazca bir oyun kurar.