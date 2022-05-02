2 MAYIS 2022 TV YAYIN AKIŞI 📺 ATV, Show, Kanal D, Star, TRT 1, TV8'de bugün neler var? Bayrama özel programlar, diziler, filmler...

2 MAYIS 2022 TV YAYIN AKIŞI 📺 Ramazan Bayramı'nın 1. günü 2 Mayıs Pazartesi günü kutlanıyor. 3 gün sürecek bayram boyunca televizyonda neler olacak merak konusu oldu. ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bayram boyunca yayınlanmayacak. Canlı yeni bölümü 5 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak. Bu akşam TV'de hangi içerikler var belli oldu. İşte Bayrama özel programlar, diziler, filmler...