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    • Televizyon
    • 02.05.2022 10:16
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    • 02.05.2022 10:36
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    2 MAYIS 2022 TV YAYIN AKIŞI 📺 ATV, Show, Kanal D, Star, TRT 1, TV8'de bugün neler var? Bayrama özel programlar, diziler, filmler...

    ATV, Show, Kanal D, Star, TRT 1, TV8'de bugün neler var vatandaşlar tarafında merak ediliyor. Bayrama özel içerikler hazırlandı. 2 Mayıs'ta bir çok dizi ve program yayınlanmayacak. Ramazan Bayramı dolayısıyla dizilere ara verilirken ayrıca bayrama özel de programlar hazırlandı. İşte 2 MAYIS 2022 YAYIN AKIŞI!

    2 MAYIS 2022 TV YAYIN AKIŞI 📺

    2 MAYIS 2022 TV YAYIN AKIŞI 📺 Ramazan Bayramı'nın 1. günü 2 Mayıs Pazartesi günü kutlanıyor. 3 gün sürecek bayram boyunca televizyonda neler olacak merak konusu oldu. ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bayram boyunca yayınlanmayacak. Canlı yeni bölümü 5 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak. Bu akşam TV'de hangi içerikler var belli oldu. İşte Bayrama özel programlar, diziler, filmler...

    2 MAYIS 2022 TV YAYIN AKIŞI

    ATV

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Oskar's Oasis (Çizgi Film)
    10:15 Kukuli (Çizgi Film)
    10:40 Maceracı Yüzgeçler (Çizgi Film)
    10:55 Neşeli Dünyam (Çizgi Film)
    11:05 Oskar's Oasis (Çizgi Film)
    11:10 Alvin ve Sincaplar 2 (Yabancı Sinema)
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Vanguard (Yabancı Sinema)
    22:20 Bir Zamanlar Hollywood'da (Yabancı Sinema)
    01:20 Vanguard (Yabancı Sinema)
    03:10 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
    05:25 Kuruluş Osman

    SHOW TV

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    08:00 Bir Şansım Olsa
    10:00 Tatlı Dilim
    12:00 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
    22:30 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)
    00:45 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
    03:00 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)
    05:00 Gelin Evi

    KANAL D

    06:30 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:15 Dev Primat Canavara Karşı (Yabancı Sinema)
    02:00 Kobay (Yabancı Sinema)
    03:30 Gelinim Mutfakta
    05:45 Yabancı Damat

    STAR TV

    07:00 Mesut Yar İle Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Güzel Köylü
    18:30 Star Ana Haber
    20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
    22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
    00:15 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
    02:15 Fazilet Hanım ve Kızları
    04:30 Söz

    TV8

    07:15 8'de Sağlık
    08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star
    13:00 Canım Annem
    15:00 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
    00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
    02:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    04:15 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    05:30 Oynat Bakalım

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:00 Ramazan Günlüğü
        05:30 Bir İyilik Hikayesi
        08:00 Bayram Sevinci
        10:10 Alişan İle Gülümse Hayata
        15:10 Ramazan Günlüğü
        15:40 Kara Tahta
        19:00 Ana Haber
        19:50 İddiaların Aksine
        20:00 Bayram Havası (Yerli Sinema)
        22:30 Kasaba Doktoru
        01:20 Dengi Dengine
        03:10 Bayram Havası (Yerli Sinema)
        05:00 Ramazan Günlüğü

        MÜGE ANLI BUGÜN YOK MU?

        Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 Mayıs Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün yayınlanmayacak.
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        Haberler Televizyon 2 MAYIS 2022 TV YAYIN AKIŞI 📺 ATV, Show, Kanal D, Star, TRT 1, TV8'de bugün neler var? Bayrama özel programlar, diziler, filmler...
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