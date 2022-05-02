2 MAYIS 2022 TV YAYIN AKIŞI 📺 ATV, Show, Kanal D, Star, TRT 1, TV8'de bugün neler var? Bayrama özel programlar, diziler, filmler...

2 MAYIS 2022 TV YAYIN AKIŞI 📺 Ramazan Bayramı'nın 1. günü 2 Mayıs Pazartesi günü kutlanıyor. 3 gün sürecek bayram boyunca televizyonda neler olacak merak konusu oldu. ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bayram boyunca yayınlanmayacak. Canlı yeni bölümü 5 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak. Bu akşam TV'de hangi içerikler var belli oldu. İşte Bayrama özel programlar, diziler, filmler...
2 MAYIS 2022 TV YAYIN AKIŞI
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Oskar's Oasis (Çizgi Film)
10:15 Kukuli (Çizgi Film)
10:40 Maceracı Yüzgeçler (Çizgi Film)
10:55 Neşeli Dünyam (Çizgi Film)
11:05 Oskar's Oasis (Çizgi Film)
11:10 Alvin ve Sincaplar 2 (Yabancı Sinema)
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vanguard (Yabancı Sinema)
22:20 Bir Zamanlar Hollywood'da (Yabancı Sinema)
01:20 Vanguard (Yabancı Sinema)
03:10 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:25 Kuruluş Osman
SHOW TV
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bir Şansım Olsa
10:00 Tatlı Dilim
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
22:30 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)
00:45 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
03:00 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)
05:00 Gelin Evi
KANAL D
06:30 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Dev Primat Canavara Karşı (Yabancı Sinema)
02:00 Kobay (Yabancı Sinema)
03:30 Gelinim Mutfakta
05:45 Yabancı Damat
STAR TV
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
00:15 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
02:15 Fazilet Hanım ve Kızları
04:30 Söz
TV8
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Canım Annem
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
02:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:15 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:30 Oynat Bakalım