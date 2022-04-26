Müge Anlı'ya bile çıkacaktı! Songül Karlı dolandırıldığı eski eşiyle mahkemede yüzleşti! "MİT başkanı ile çalıştığını söyledi"

Songül Karlı ve tutuksuz sanık Metin Yüncü'nün katıldığı duruşmada eski eş iddiaları kabul etmedi. Duruşmadaki savunmasında tutuksuz sanık Metin Yüncü, "Ben Songül Karlı'ya kesinlikle MİT'te tanıdığım var şeklinde herhangi bir şey demedim. Karlı'ya ait olan arsayı o dönemde onun da ekonomik sıkıntıları olduğu için satmaya karar verdik. Songül arsanın satışı için vekaletname verildiğini biliyordu" dedi.