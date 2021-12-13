Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 13.12.2021 16:20
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    • 13.12.2021 16:24
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 13 Aralık 2021 | Meral’in feryadı! Eşi ve kayınvalidesi eziyet edip bir yaşındaki oğlunu sokağa attılar

    Asla anlaşamaz denilen Telat ile Semanur cuma akşamı canlı yayından sonra bir araya geldi! Esra Erol bir çifte daha aracı oldu! Dönay, eşi Bekir ile karşı karşıya gelecek! Dönay’a kumpas mı kurdular? 25 yıl yıldır eşi Şevki’den hiçbir haber alamadı! Lütfiye'nin tek isteği eşini bulmak... Evlendiği günden bu yana eşi ve kayınvalidesi eziyet etti, bir yaşındaki oğlunu alıp sokağa attılar! Hamile olan Meral’in feryadı! "47 yıllık eşim, kendisinden 20 yaş küçük Gülcan diye bildiğim kişiyle birlikte yaşıyor!" diyen Songül'ün isyanı ve daha fazlası Atv canlı yayınında Esra Erol'da...

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşecek.13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA

    Asla anlaşamaz denilen Telat ile Semanur cuma akşamı canlı yayından sonra bir araya geldi! Esra Erol bir çifte daha aracı oldu!


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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 13 Aralık 2021 | Meral’in feryadı! Eşi ve kayınvalidesi eziyet edip bir yaşındaki oğlunu sokağa attılar
            SON DAKİKA