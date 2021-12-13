Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 13.12.2021 19:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.12.2021 19:51
    ABONE OL

    25 yıldır kocasını arayan Lütfiye Aktaş’ın hikayesi Esra Erol’da programına damga vurdu! Eşini karşısında görünce şoka girdi

    25 yıl önce Şevki Aktaş ile nikah masasına oturan ve evliliği 8 ay süren Lütfiye Aktaş, atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvurdu. 25 yıldır eşini görmediğini dile getiren Lütfiye Hanım, yaşadıklarını anlatarak Şevki Aktaş’ın bulunmasını ve boşanmak istediğini açıkladı. Esra Erol’un bulduğu Şevki Bey ise canlı yayına çıkarak eşiyle yüzleşti. Uzun bir aradan sonra Şevki Bey’i karşısında gören Lütfiye Hanım, kısa süreli bir şoka girdi. İşte detaylar...

    25 yıldır aradığı kocasını karşısında görünce şoka girdi!

    51 yıldır Almanya'da yaşayan Lütfiye Aktaş, 1995 yılında Türkiye'ye tatile geliyor ve bir programa seyirci olmak için gittiği gişede Şevki Aktaş ile tanışıyor. İkilinin muhabbeti, nikah masasına oradan da Almanya'ya kadar uzanıyor. Ancak 1996 yılında nikah masasına oturan çiftin ilişkisi yalnızca 8 ay sürüyor.

    25 yıldır aradığı kocasını bulmak için Esra Erol'da programına konuk olan Lütfiye Aktaş, ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kimliğinde bekardı. Sonradan öğrendim; ölen kardeşinin eşi ile dini nikahlıymış. Biz evlendikten sonra bir kadın telefon etti ve sonra her şey ortaya çıktı"

    Şevki Aktaş ile birlikte Almanya'ya giden Lütfiye Hanım, "Orada iş buldu. Aldığı parayı da ben görmeden diğer eşine gönderiyormuş" dedi.

    25 yıldır eşinden haber almadığını dile getiren Lütfiye Hanım, "Bir an önce bulunsun, boşanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        ESRA EROL BULDU!
        Başarılı sunucu Esra Erol ise Lütfiye Aktaş'ın programa başvuru yapmasının ardından ön araştırma yaptıklarını ve Şevki Aktaş'ı bulduklarını açıkladı.

        CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER!
        Şevki Aktaş, Esra Erol'un anonsunun ardından stüdyoya geldi ve karı-koca 25 yıl sonra ilk kez yüzleşti. Şevki Bey'i karşısında görünce şoka giren Lütfiye Hanım, eşinin değiştiğini dile getirdi.

        Şevki Aktaş daha önce üç kere boşanmak için dilekçe verdiğini ve neticelenmediğini dile getirdi. Şevki Bey, "Boşanmak istedim, dilekçeler yerine ulaşmadı ya da yanlış yere başvuru yaptık sanırım" dedi.
            Ticarette oyun kuralları değişiyor
            Haberler Televizyon 25 yıldır kocasını arayan Lütfiye Aktaş’ın hikayesi Esra Erol’da programına damga vurdu! Eşini karşısında görünce şoka girdi
                SON DAKİKA