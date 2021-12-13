25 yıldır kocasını arayan Lütfiye Aktaş’ın hikayesi Esra Erol’da programına damga vurdu! Eşini karşısında görünce şoka girdi

51 yıldır Almanya'da yaşayan Lütfiye Aktaş, 1995 yılında Türkiye'ye tatile geliyor ve bir programa seyirci olmak için gittiği gişede Şevki Aktaş ile tanışıyor. İkilinin muhabbeti, nikah masasına oradan da Almanya'ya kadar uzanıyor. Ancak 1996 yılında nikah masasına oturan çiftin ilişkisi yalnızca 8 ay sürüyor.

25 yıldır aradığı kocasını bulmak için Esra Erol'da programına konuk olan Lütfiye Aktaş, ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kimliğinde bekardı. Sonradan öğrendim; ölen kardeşinin eşi ile dini nikahlıymış. Biz evlendikten sonra bir kadın telefon etti ve sonra her şey ortaya çıktı"