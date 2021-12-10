Esra Erol’da akılalmaz olay! 5 aylık hamile eşi çocukluk arkadaşının sevgilisini çaldı yaşananlar ‘Böyle arkadaş olmaz olsun’ dedirtti

Esra Erol'da programına başvuran Cemal Savaş, 5 aylık hamile olan eşi Sibel Savaş'ın çocukluk arkadaşının sevgilisi Mehmet Ali Karaba ile kaçtığını söyledi.
Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Cemal Bey, "Benim, eşim çocukluk arkadaşı Buket 'in sevgilisi Mehmet Ali'ye kaçtı. Hatta Sibel ile Mehmet Ali'nin arasını benim karım bozdu" dedi.
CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER!
Esra Erol'da programına görüntülü olarak bağlanan Sibel Hanım, "Cemal'in anlattığı gibi bir durum yok. Benim çocuğum aldırılacak. Ben hastane hastane gezerken programa çıkamaz, karısının ve çocuğunun yanında olur" diyerek kendini savundu.
ŞİDDET İDDİASI!
Edirne'de olan Sibel Hanım, "Beni tehdit ettiği için ben buraya geldim" diye konuştu. Sibel Hanım, Cemal Bey'den şiddet gördüğünü de dile getirdi.