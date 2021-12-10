Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 10.12.2021 19:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.12.2021 21:01
    ABONE OL

    Esra Erol’da akılalmaz olay! 5 aylık hamile eşi çocukluk arkadaşının sevgilisini çaldı yaşananlar ‘Böyle arkadaş olmaz olsun’ dedirtti

    Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına Silivri’den başvuran Cemal Savaş’ın anlattıkları damga vurdu. 25 yaşındaki Cemal Bey, 5 aylık hamile olan eşi Sibel Savaş’ın çocukluk arkadaşının sevgilisi Mehmet Ali Karaba ile kaçtığını söyledi. Anne karnındaki bebeğinin beyninin çok gelişmediğini ve eşinin hamileliğinin sıkıntılı geçtiğini belirten Cemal Bey, bugünkü yayında Sibel Hanım ile yüzleşti. Detaylar ise izleyenleri şaşkına çevirdi. İşte ayrıntılar!

    Çocukluk arkadaşının sevgilisiyle kaçtı!

    Esra Erol'da programına başvuran Cemal Savaş, 5 aylık hamile olan eşi Sibel Savaş'ın çocukluk arkadaşının sevgilisi Mehmet Ali Karaba ile kaçtığını söyledi.

    Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Cemal Bey, "Benim, eşim çocukluk arkadaşı Buket 'in sevgilisi Mehmet Ali'ye kaçtı. Hatta Sibel ile Mehmet Ali'nin arasını benim karım bozdu" dedi.

    CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER!
    Esra Erol'da programına görüntülü olarak bağlanan Sibel Hanım, "Cemal'in anlattığı gibi bir durum yok. Benim çocuğum aldırılacak. Ben hastane hastane gezerken programa çıkamaz, karısının ve çocuğunun yanında olur" diyerek kendini savundu.

    ŞİDDET İDDİASI!
    Edirne'de olan Sibel Hanım, "Beni tehdit ettiği için ben buraya geldim" diye konuştu. Sibel Hanım, Cemal Bey'den şiddet gördüğünü de dile getirdi.

        PROGRAMA İHBAR YAĞDI
        Öte yandan Buket Hanım ve çevresi, programa mesaj atarak Sibel Savaş ile Mehmet Ali Karaba'nın bir olduklarını ve genç kadını evden attıklarını iddia etti.

        'SENİN KARIN BENİM KARIM OLDU'
        Cemal Savaş, Mehmet Ali Karaba'nın kendisini arayıp 'Senin karın benim karım oldu' dediğini belirtti. Buket Hanım, eşinin iddialarını yalanlarken Cemal Bey ses kayıtlarının olduğunu söyledi.

        Eşini Buket Hanım'la aldatan ve daha sonra sevgilisinin çocukluk arkadaşıyla birlikte olan Mehmet Ali Karaba da canlı yayına bağlanarak "Buket'le benim aramda pek bir şey yoktu. O da evliydi, ben de. Boşanacağız zaten hepimiz. Sonra Sibel bize geldi. Sibel'in çocuğu da buradaydı mağdurdu, cebinde beş kuruş parası yoktu. Ben de yardım ettim" ifadelerini kullandı.
            Ekonomi üzerinden sokak çağrısı! Başrolde FETÖ...
            Haberler Televizyon Esra Erol’da akılalmaz olay! 5 aylık hamile eşi çocukluk arkadaşının sevgilisini çaldı yaşananlar ‘Böyle arkadaş olmaz olsun’ dedirtti
                SON DAKİKA