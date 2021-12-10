Esra Erol’da akılalmaz olay! 5 aylık hamile eşi çocukluk arkadaşının sevgilisini çaldı yaşananlar ‘Böyle arkadaş olmaz olsun’ dedirtti

Eşini Buket Hanım'la aldatan ve daha sonra sevgilisinin çocukluk arkadaşıyla birlikte olan Mehmet Ali Karaba da canlı yayına bağlanarak "Buket'le benim aramda pek bir şey yoktu. O da evliydi, ben de. Boşanacağız zaten hepimiz. Sonra Sibel bize geldi. Sibel'in çocuğu da buradaydı mağdurdu, cebinde beş kuruş parası yoktu. Ben de yardım ettim" ifadelerini kullandı.