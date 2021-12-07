Baba-kız Esra Erol’da kavuştu! Dilara’nın evden kaçma nedeni kan dondurdu! ‘Kemerle dövdü bıçak çekip...’

İDDİALARI YALANLADI!

Dilara'nın annesi ve babası ise kızlarının iddialarını yalanladı. Öte yandan Dilara Hanım'ın kendisine 'Benim peşime düşmeyin anne, siz tehlike altındasınız' diye mesaj attığını dile getiren Yasemin Hanım, "Benim kızım böyle değildi, cıvıl cıvıldı. Yanındaki kadın ona baskı yapıyor. Biz görüntülü konuşuyorduk, ben kızımın yüz ifadesinden rahat olmadığını anlıyordum" diyerek kızının kaçtığı yerin tehlikeli olduğunu öne sürdü.