Baba-kız Esra Erol’da kavuştu! Dilara’nın evden kaçma nedeni kan dondurdu! ‘Kemerle dövdü bıçak çekip...’

Dilara Köksal'ın 10 Eylül'de evden kaçtığını belirten İbrahim Kara, kızının damadı Umut Köksal'a "Hayatım ben seni çok seviyorum ama ben sana layık değilim" şeklinde mesaj attığını ve ortadan kaybolduğunu söylemişti.
Esra Erol'un bulduğu Dilara Köksal, bugünkü canlı yayına katılarak babası ve eşiyle yüzleşti. 'Beni kemerle dövdü' diyen Dilara Hanım'ın anlattıkları ise kan dondurdu.
Dilara Hanım, boşanmak istediği için babası, annesi ve eşinden şiddet gördüğünü bu nedenle evden kaçtığını dile getirdi.