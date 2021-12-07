Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 07.12.2021 19:46
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    • 07.12.2021 20:45
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    Baba-kız Esra Erol’da kavuştu! Dilara’nın evden kaçma nedeni kan dondurdu! ‘Kemerle dövdü bıçak çekip...’

    Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol’da programına başvuran İbrahim Kara, evli ve üç çocuk annesi olan 31 yaşındaki kızı Dilara Köksal’ın 10 Eylül’de evden kaçtığını belirterek yardım istemişti. Esra Erol’un bulduğu Dilara Köksal, bugünkü canlı yayına katılarak babası ve eşiyle yüzleşti. ‘Beni kemerle dövdü’ diyen Dilara Hanım’ın anlattıkları ise kan dondurdu. İşte detaylar...

    Dilara’nın evden kaçma nedeni kan dondurdu!

    Dilara Köksal'ın 10 Eylül'de evden kaçtığını belirten İbrahim Kara, kızının damadı Umut Köksal'a "Hayatım ben seni çok seviyorum ama ben sana layık değilim" şeklinde mesaj attığını ve ortadan kaybolduğunu söylemişti.

    Esra Erol'un bulduğu Dilara Köksal, bugünkü canlı yayına katılarak babası ve eşiyle yüzleşti. 'Beni kemerle dövdü' diyen Dilara Hanım'ın anlattıkları ise kan dondurdu.

    Dilara Hanım, boşanmak istediği için babası, annesi ve eşinden şiddet gördüğünü bu nedenle evden kaçtığını dile getirdi.

        Babasının kendisini kemerle dövdüğünü söyleyen Dilara Hanım, "Babam bana bıçak çekti, silah çekti. Evden gideceğim deyince kilitlediler, dövdüler" diyerek herkesi şoke etti.

        İDDİALARI YALANLADI!
        Dilara'nın annesi ve babası ise kızlarının iddialarını yalanladı. Öte yandan Dilara Hanım'ın kendisine 'Benim peşime düşmeyin anne, siz tehlike altındasınız' diye mesaj attığını dile getiren Yasemin Hanım, "Benim kızım böyle değildi, cıvıl cıvıldı. Yanındaki kadın ona baskı yapıyor. Biz görüntülü konuşuyorduk, ben kızımın yüz ifadesinden rahat olmadığını anlıyordum" diyerek kızının kaçtığı yerin tehlikeli olduğunu öne sürdü.

        EŞİ CANLI YAYINA BAĞLANDI!
        Dilara Hanım'ın kendisiyle ilgili ortaya attığı şiddet iddialarını reddeden Umut Bey, "Dilara'nın internette konuştuğu kişiler, onun aklını çeliyor. Bir dediği bir dediğini tutmuyor" dedi.

            Tüm bu yaşananların ardından Dilara Hanım, kararını vererek "Eve geri dönmek istemiyorum, çocuklarımı da alacağım. Boşanma davası da açtım, kendi ayaklarımın üzerinde duracağım" dedi.

            Dilara Hanım'ın sakin tavrı ve attığı mesajları inkar etmesi ise dikkat çekti.
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            Haberler Televizyon Baba-kız Esra Erol’da kavuştu! Dilara’nın evden kaçma nedeni kan dondurdu! ‘Kemerle dövdü bıçak çekip...’
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