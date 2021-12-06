Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına Türkiye'nin gündemine oturan Fatma'nın yaşadıkları damga vurdu.
Geçtiğimiz aylarda canlı yayına Sakarya'dan katılan Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın, Ahmet Kaymaz isimli genç tarafından kaçırıldığını belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti.
Anne Oruç, "Kızım Kocaeli'nde yurtta kalıyordu. Ahmet Kaymaz isimli bir adam kızımı Zonguldak'a kaçırıp, resmi nikâh kıydı. Kızımın yüzde 45 engeli var. Bir evlilik yürütecek durumu yok. Kızım 4 bin lira maaş alıyor. Maaşı yüzünden evlendi. Adamın çocuğu var, bir de hanımı var, beraber yaşıyorlar" açıklamasını yapmıştı.
Melahat Oruç'un başvurusunun ardından Fatma, canlı yayına gelerek eşinden ayrılmak istemediğini belirtmişti. Ahmet ve Ahmet'in dini nikahlı eşi ile aynı evde yaşayan yüzde 45 zihinsel engelli Fatma, günler süren uğraş sonunda baba evine dönmüştü.