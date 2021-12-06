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    • Magazin
    • 06.12.2021 19:52
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    • 06.12.2021 20:07
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    Esra Erol’da kan donduran iddia! Fatma’nın başına gelenler stüdyoya buz kestirdi ‘Fatma'yı 2,5 milyara amcamın oğluna sattım’

    Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına katılan Fatma’nın yaşadıkları tüm Türkiye’yi derinden etkilemişti. İmam nikahlı 2 çocuk babası Ahmet Kaymaz’a kaçarak evlenen 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma, günler süren uğraş sonunda baba evine dönmüştü. Tekrar Ahmet’e kaçtığı öğrenilen genç kız, aylar sonra programa tekrar çıktı ve hamile olduğunu açıkladı. Fatma’nın annesi Melahat Oruç ise Ahmet ile arasında geçen telefon görüşmesini canlı yayında paylaştı. Melahat Hanım, Ahmet’in kendisine 'Fatma'yı 2,5 milyara amcamın oğlun Faruk'a sattım' dediğini belirterek çocuğun babasının Ahmet olmadığını iddia etti. İşte detaylar...

    Kan donduran iddia! ‘Fatma’yı 2,5 milyara amcamın oğluna sattım’

    Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına Türkiye'nin gündemine oturan Fatma'nın yaşadıkları damga vurdu.

    Geçtiğimiz aylarda canlı yayına Sakarya'dan katılan Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın, Ahmet Kaymaz isimli genç tarafından kaçırıldığını belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti.

    Anne Oruç, "Kızım Kocaeli'nde yurtta kalıyordu. Ahmet Kaymaz isimli bir adam kızımı Zonguldak'a kaçırıp, resmi nikâh kıydı. Kızımın yüzde 45 engeli var. Bir evlilik yürütecek durumu yok. Kızım 4 bin lira maaş alıyor. Maaşı yüzünden evlendi. Adamın çocuğu var, bir de hanımı var, beraber yaşıyorlar" açıklamasını yapmıştı.

    Melahat Oruç'un başvurusunun ardından Fatma, canlı yayına gelerek eşinden ayrılmak istemediğini belirtmişti. Ahmet ve Ahmet'in dini nikahlı eşi ile aynı evde yaşayan yüzde 45 zihinsel engelli Fatma, günler süren uğraş sonunda baba evine dönmüştü.

        Esra Erol'un geçen hafta ekrana gelen bölümünde Fatma'nın baba evinden Ahmet'in yanına kaçtığı öğrenilmişti. Gözyaşları içinde stüdyoya gelen genç kadının son hali yürek burkarken açıklamaları kan dondurmuştu.

        Fatma, yayınlanan son bölümde; hamile olduğunu iddia ederek bebeğinin babasının kim olduğunu bilmediğini söylemişti.

        Esra Erol, Fatma'nın hamilelik itirafının ardından genç kızı doktora götürdüklerini ve bir buçuk aylık hamile olduğunu açıkladı.

            Anne Oruç ise kızına, "Sen kendine bakamıyorsun. Çocuğuna nasıl bakacaksın? Kim bakacak bu çocuğa?" dedi. Bunun üzerine annesine sitem eden Fatma, stüdyoda yerini değiştirirken Melahat Hanım dikkat çeken açıklamalarına yenilerini ekledi ve Ahmet ile arasında geçen telefon görüşmesini canlı yayında anlattı.

            Ayrıca Oruç, " Ahmet kızımın üstüne kapıyı kilitleyip kızıma işkence yapmışlar. Ahmet'i aradım 'paranız yoksa ben para yollayım kızımı bana geri getirin' dedim. Ahmet de bana 'ben Fatma'yı 2,5 milyara amcamın oğlun Faruk'a sattım' dedi. O çocuk Ahmet'ten değil. Ahmet bana bu cümleyi kurdu" diye konuştu.
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            Haberler Magazin Esra Erol’da kan donduran iddia! Fatma’nın başına gelenler stüdyoya buz kestirdi ‘Fatma'yı 2,5 milyara amcamın oğluna sattım’
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