Ayrıca Oruç, " Ahmet kızımın üstüne kapıyı kilitleyip kızıma işkence yapmışlar. Ahmet'i aradım 'paranız yoksa ben para yollayım kızımı bana geri getirin' dedim. Ahmet de bana 'ben Fatma'yı 2,5 milyara amcamın oğlun Faruk'a sattım' dedi. O çocuk Ahmet'ten değil. Ahmet bana bu cümleyi kurdu" diye konuştu.