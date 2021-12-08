Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 08.12.2021 19:57
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    • 08.12.2021 21:18
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    Esra Erol kayıp Semanur’u buldu! Genç kadın kocasıyla canlı yayında yüzleşti! Öfkeli eş kendini yerden yere attı izleyiciler şoke oldu

    Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programına damadı Telat Atasoy ile birlikte başvuran Bayram Atasoy, iki çocuk annesi olan kızı Semanur Atasoy’un eşi ile kavga ettiğini ve ortadan kaybolduğunu belirterek yardım istemişti. Esra Erol ve ekibi ise kısa süre içinde Semanur Atasoy’u buldu. Semanur Hanım, bugünkü canlı yayında ise şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Telat Atasoy ile yüzleşti. Karı-kocanın yüzleştiği canlı yayında tansiyon bir anda yükseldi ve Telat Bey kendini yerden yere attı. İşte ayrıntılar...

    Karı-koca canlı yayında yüzleşti! Ortalık karıştı

    Semanur Atasoy, küçük oğlunu Yasin'i de yanına alarak Samsun'dan kayboldu. Babası Bayram Atasoy ve eşi Telat Atasoy ise soluğu Esra Erol'da aldı.

    Bayram Bey, kızı Semanur'un eşi ile kavga ettiğini ve kızının kendilerine de gelip gittiğini ancak hep çok durgun olduğunu belirtti.

    Kendisinden yarım isteyen kızını damadına teslim ettiğini belirten Bayram Bey, her seferinde kızını barıştırdığını ancak bu sefer kendisine sormadığını ve sığınma evine gittiğini öğrendiğini anlattı.

    Stüdyodan kızına seslenen Bayram Bey, "Nerede yaşamak istiyorsan orada yaşa. Yeter ki yüzünü göreyim" dedi.

        ESRA EROL SEMANUR'U BULDU!
        Başarılı sunucu Esra Erol, ise canlı yayında Semanur Atasoy'u bulunduğunu açıkladı.

        CANLI YAYINDA EŞİYLE YÜZLEŞTİ
        Bugünkü canlı yayında eşiyle yüzleşen Semanur Hanım, kaçmadan bir gün önce Telat Bey'den şiddet gördüğünü söyledi.

        Daha önce de eşi tarafından darp edildiğini dile getiren Semanur Hanım, eşine boşanalım dediğini ancak Telat Bey'in boşanmadığını belirtti.

            KENDİNİ YERDEN YERE VURDU
            Telat Bey, Semanur Hanım'ın giderken yanında götürdüğü küçük oğlunu görmek istediğini dile getirdi. Kendisinin büyük oğlunu okula gittiği için stüdyoya getiremediğini dile getiren Telat Bey, bir anda sinirlerine hakim olamadı ve 'Çocuğumu görmek istiyorum' diyerek kriz geçirdi.

            Telat Bey, programın ilerleyen dakikalarında ise "Boşanmak istiyorum. Küçük çocuğumun velayetini de vereceğim ancak kendisi bakacak, parayı ben vermeyeceğim" diyerek anlaşmalı boşanmaya yeşil ışık yaktı.
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            Haberler Televizyon Esra Erol kayıp Semanur’u buldu! Genç kadın kocasıyla canlı yayında yüzleşti! Öfkeli eş kendini yerden yere attı izleyiciler şoke oldu
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