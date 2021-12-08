Esra Erol kayıp Semanur’u buldu! Genç kadın kocasıyla canlı yayında yüzleşti! Öfkeli eş kendini yerden yere attı izleyiciler şoke oldu

Semanur Atasoy, küçük oğlunu Yasin'i de yanına alarak Samsun'dan kayboldu. Babası Bayram Atasoy ve eşi Telat Atasoy ise soluğu Esra Erol'da aldı.
Bayram Bey, kızı Semanur'un eşi ile kavga ettiğini ve kızının kendilerine de gelip gittiğini ancak hep çok durgun olduğunu belirtti.
Kendisinden yarım isteyen kızını damadına teslim ettiğini belirten Bayram Bey, her seferinde kızını barıştırdığını ancak bu sefer kendisine sormadığını ve sığınma evine gittiğini öğrendiğini anlattı.
Stüdyodan kızına seslenen Bayram Bey, "Nerede yaşamak istiyorsan orada yaşa. Yeter ki yüzünü göreyim" dedi.