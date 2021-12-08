Esra Erol kayıp Semanur’u buldu! Genç kadın kocasıyla canlı yayında yüzleşti! Öfkeli eş kendini yerden yere attı izleyiciler şoke oldu

Semanur Atasoy, küçük oğlunu Yasin'i de yanına alarak Samsun'dan kayboldu. Babası Bayram Atasoy ve eşi Telat Atasoy ise soluğu Esra Erol'da aldı.

Bayram Bey, kızı Semanur'un eşi ile kavga ettiğini ve kızının kendilerine de gelip gittiğini ancak hep çok durgun olduğunu belirtti.