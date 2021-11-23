Esra Erol’da stüdyosu buz kesti! Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Karısının elini kolunu bağlayıp...

Aynur Hanım, "Görüntülü konuşmada kocamın yanında biri vardı. 'Kim var yanında' dediğimde 'Kimse yok' dedi. Ancak aynadan kadını gördüm. Sonra hanımefendi kafasını kameraya soktu ve orada bir arbede yaşandı" ifadelerini kullandı.