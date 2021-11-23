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    • Televizyon
    • 23.11.2021 19:38
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    • 23.11.2021 19:59
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    Esra Erol’da stüdyosu buz kesti! Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Karısının elini kolunu bağlayıp...

    Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol’da programına Aynur Gültekin’in yaşadıkları damga vurdu. Aynur Gültekin, eşi Tuncer Gültekin’in kendisine ihanet ettiğini açıklayarak boşanmak istediğini dile getirdi. “Eşim beni öz yeğenimle aldatıyor!” diyerek herkesi şaşkına çeviren Aynur Hanım’ın eşinden şiddet gördüğü anlara ait görüntüleri ise stüdyoya buz kestirdi. İşte detaylar...

    Esra Erol’da stüdyosu buz kesti!

    Aynur Gültekin, eşi Tuncer Gültekin'in kendisine ihanet ettiğini açıklayarak boşanmak istediğini dile getirdi.

    KARI-KOCA PROGRAMA BAŞVURDU!
    Esra Erol ise "Aynur Hanım eşinin ihaneti sebebiyle boşanmak istiyor. Bundan önce de eşi başvuruyor ve kendisine iftira edildiğini söyleyerek boşanmak istemediğini söylüyor" diyerek Tuncer Gültekin'in de daha önce programa başvurduğunu açıkladı.

    Aynur Gültekin eşi tarafından ihanete uğradığını ve boşanmak istediğini açıklarken, Tuncer Gültekin eşini aldatmadığını söyledi.

    Aynur Hanım, "Görüntülü konuşmada kocamın yanında biri vardı. 'Kim var yanında' dediğimde 'Kimse yok' dedi. Ancak aynadan kadını gördüm. Sonra hanımefendi kafasını kameraya soktu ve orada bir arbede yaşandı" ifadelerini kullandı.

        "BENİ ÖZ YEĞENİMLE ALDATIYOR"
        Programın ilerleyen dakikalarında eşinin yanındaki kişinin Ayşegül Ersoy olduğunu dile getiren Aynur Hanım, "Eşim beni öz yeğenimle aldatıyor" diyerek herkesi şoke etti.

        Öte yandan Tuncer Gültekin'in, evi terk etmemesi için Aynur Gültekin elini ve kolunu bağladığı ortaya çıktı.

        Tuncer Bey eşinin elini bağladığını kabul ederken o görüntüler stüdyoya buz kestirdi.
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        Haberler Televizyon Esra Erol’da stüdyosu buz kesti! Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Karısının elini kolunu bağlayıp...
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