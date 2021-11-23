Esra Erol’da stüdyosu buz kesti! Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Karısının elini kolunu bağlayıp...

Aynur Gültekin, eşi Tuncer Gültekin'in kendisine ihanet ettiğini açıklayarak boşanmak istediğini dile getirdi.
KARI-KOCA PROGRAMA BAŞVURDU!
Esra Erol ise "Aynur Hanım eşinin ihaneti sebebiyle boşanmak istiyor. Bundan önce de eşi başvuruyor ve kendisine iftira edildiğini söyleyerek boşanmak istemediğini söylüyor" diyerek Tuncer Gültekin'in de daha önce programa başvurduğunu açıkladı.
Aynur Gültekin eşi tarafından ihanete uğradığını ve boşanmak istediğini açıklarken, Tuncer Gültekin eşini aldatmadığını söyledi.
Aynur Hanım, "Görüntülü konuşmada kocamın yanında biri vardı. 'Kim var yanında' dediğimde 'Kimse yok' dedi. Ancak aynadan kadını gördüm. Sonra hanımefendi kafasını kameraya soktu ve orada bir arbede yaşandı" ifadelerini kullandı.